Мишустин осуществил мечты двоих детей в рамках акции «Елка желаний»

Премьер-министр России Михаил Мишустин 28 декабря исполнил желания двоих детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и встретился с ними в Доме правительства в Москве.

После экскурсии премьер-министр пообщался с детьми и их семьями во время чаепития и вручил подарки. Он подарил шестилетнему Макару Соколову из Костромской области игрушечную железную дорогу, а 10-летней Ирине Волковой из Перми — акустическую гитару. Девочка тут же на ней сыграла и вместе с премьер-министром спела песню «В лесу родилась елочка». Днем ранее школьница отмечала день рождения, в честь чего Мишустин подготовил для нее дополнительный подарок — микрофон.

Также с детьми по приглашению главы правительства приехали их семьи. Михаил Мишустин показал гостям залы, где проходят заседания кабинета министров, совещания и международные встречи, и показал главную елку Дома правительства.

В этот же день глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин исполнил новогодние мечты четырех детей, приняв участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». На встрече в СКР дети ему рассказали о своих планах на будущее и желании получить хорошее образование. Глава ведомства рассказал школьникам о системе ведомственных кадетских корпусов и предложил рассмотреть возможность поступления.

Днем ранее, 27 декабря, президент России Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего Никиты Мирошниченко, шар с мечтой которого глава государства снял в рамках акции «Елка желаний». Никита всегда мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Звонок главы государства застал Никиту как раз в одном из помещений Эрмитажа.