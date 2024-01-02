Глава МИД Индии заявил о намерении развивать отношения с Россией

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что хорошие отношения с Москвой важны для Нью-Дели. Об этом 2 января сообщает агентство ANI.

«Мы (МИД Индии. — Ред.) всегда утверждали, что отношения с Россией являются очень важными, устойчивыми», — рассказал дипломат.

Он добавил, что открыто заявлял о хороших отношениях с Россией еще до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и писал об этом в своей книге.

«Мы ценим эти отношения, они хорошо послужили Индии», — заключил глава ведомства.

Ранее, 27 декабря, Путин на встрече с Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что отношения России и Индии развиваются поступательно, несмотря на все сложности в мире. Кроме того, российский лидер пригласил индийского премьер-министра Нарендру Моди приехать в Россию в 2024 году, добавив, что ему будут рады.

Днем ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе переговоров с Джайшанкаром указал, что товарооборот между Россией и Индией по итогам 2023 года достигнет $50 млрд, что станет историческим рекордом. Он добавил, что в последние годы, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются Москва и Дели, торгово-экономические связи двух стран стремительно развиваются.

Джайшанкар посещал Россию с визитом с 25 по 29 декабря. Анонсируя визит, в МИД Индии подчеркнули, что проверенное годами партнерство между странами остается устойчивым и продолжает характеризоваться духом особого и привилегированного стратегического партнерства.

Ранее, 7 декабря, на форуме «Россия зовет!» Путин заявил, что премьер-министр Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, ведет жесткую политику и отстаивает национальные интересы страны. Президент добавил, что отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, потому что премьера не запугать никаким давлением.