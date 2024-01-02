Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Взрывы прогремели в Винницкой области Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» во вторник, 2 января.
«О взрывах в Винницкой области сообщают местные паблики», — сказано в его Telegram-канале.
От Минобороны России комментариев по этим данным не поступало.
Ранее в этот день также сообщалось о взрывах в Харьковской области и Киеве. Отмечалось, что в столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком Кировоградской области.
Позднее стало известно о новых мощных взрывах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявил, что часть районов города осталась без электроэнергии. Также сообщалось о повторных взрывах в Харькове. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как тогда отметил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.