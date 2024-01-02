На Украине сообщили о взрывах в Кропивницком Кировоградской области
В Кропивницком Кировоградской области на Украине слышны взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» во вторник, 2 января.
В этот день на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
В Министерстве обороны России на данный момент не комментировали эту информацию.
Ранее в этот день также сообщалось о взрывах в Харьковской области и Киеве. Отмечалось, что в столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Накануне, 1 января, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, взрывы были слышны в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.