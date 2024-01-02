Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы раздались в столице Украины Киеве. Об этом в ночь на 2 января сообщило украинское издание «Общественное».

Отмечается, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Со стороны Минобороны РФ комментариев не поступало.

Ранее в этот день сообщалось, что в Киеве объявлена воздушная тревога.

1 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, взрывы были слышны в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).

До этого, 31 декабря, издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области. В регионе также работали системы противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.