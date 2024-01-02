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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прозвучали в Харьковской области на Украине. Об этом во вторник, 2 января, сообщил украинский телеканал ТСН.

В этот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Со стороны Минобороны РФ комментариев не поступало.

Ранее в этот день сообщалось, что взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги. В украинской столице работала система противовоздушной обороны (ПВО).

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1 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, взрывы были слышны в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).

До этого, 31 декабря, издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области. В регионе также работали системы противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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