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На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве

«Страна.ua»: новая серия взрывов прогремела в Киеве
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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На Украине сообщили о новых мощных взрывах в Киеве. Об этом 2 января сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве продолжают звучать мощные взрывы», — говорится в сообщении издания в Telegram.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что часть районов города осталась без электроэнергии.

«Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Также в пресс-службе Воздушных сил Украины сообщили о повторных взрывах в Харькове. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Ранее в этот день также сообщалось о взрывах в Харьковской области и Киеве. Отмечалось, что в столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы прогремели в Кропивинском районе Кировоградской области Украины.

В Минобороны РФ в настоящее время ситуацию не комментировали.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как тогда отметил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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