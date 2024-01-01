Землетрясения и угроза цунами в Японии. Главное

В понедельник, 1 января, в Японии произошла серия мощных землетрясений. В результате несколько тысяч человек в префектуре Исикава остались без электричества, в стране объявлена угроза цунами. «Известия» публикуют подробности произошедшего.

Землетрясения в Японии

Первые толчки были зафиксированы на западе страны. Землетрясения произошли с разницей в 4 минуты, магнитуды составили 5,6 и 7,4. Их последствия ощутили жители Киото и Осаки. После этого в Японии объявили угрозу цунами высотой до 5 м. Гражданам рекомендовали эвакуироваться и не покидать укрытий до отмены предупреждений.

В Сети появились кадры землетрясения. На них видно, как качаются указатели в метро, с полок в супермаркетах падают продукты, на улицах поднимаются клубы пыли.

Позднее стало известно об еще одном землетрясении в префектуре Исикава. Его магнитуда составила 5,7. Через некоторое время подземные толчки возобновились, достигнув 7,6. Эпицентр располагался в районе населенного пункта Ното.

В результате без электроснабжения остались 32,5 тыс. жителей префектуры. Помимо этого, как сообщил телеканал NHK, из-за землетрясения в центре города Вадзима вспыхнул сильный пожар. На месте работают пожарные части.

По данным национального метеорологического управления Японии, за два часа на западном побережье страны было зафиксировано 29 землетрясений. Самые мощные толчки достигали 7,6. Средняя магнитуда толчков составила от 4,5 до 5,7.

Цунами в Японии

Землетрясения спровоцировали цунами на японском побережье. Как сообщил телеканал NHK, в городе Вадзима префектуры Исикава было зафиксировано цунами высотой 1,2 м. В городе Тояма высота волны составила 0,8 м, а в порту Канадзава — 0,5 м.

Кроме того, цунами высотой 0,4 м произошло в районе одной из мощнейших в мире атомных электростанций «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата. На данный момент компания-оператор Tokyo Electric Power Company (TEPCO) проверяет работу АЭС.

Проверки ведутся и на других атомных электростанциях страны, в частности в префектуре Исикава. Кроме того, при кабинете премьер-министра Японии был создан экстренный штаб по сбору информации.

Угроза цунами в России

В связи с землетрясениями в Японии угроза цунами была объявлена и в нескольких регионах России.

Так, о возможном подъеме уровня воды сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС Сахалинской области. Отмечается, что под воздействие стихии могут попасть прибрежные территории на западе острова. По прогнозам ведомства, ожидаемая высота волны составит 0,5 м. Эвакуация населения не проводится, угрозы для населения волна не представляет.

Угроза цунами также была объявлена во Владивостоке и Находке. Согласно прогнозам, волна придет со стороны Уссурийского залива, ожидаемая высота — 0,3 м.

Об угрозе цунами также сообщил в своем Telegram-канале ГУ МЧС Хабаровского края. Стихия может затронуть Ванинский, Советско-Гаванский, Аяно-Майский и Охотский районы. По предварительным расчетам, уровень воды может подняться на 1,33 м. В ведомстве рекомендовали жителям края сохранять спокойствие. Отмечается, что эвакуация населения не требуется, угрозы для жизнедеятельности нет.