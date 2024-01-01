Цунами высотой 0,4 м зафиксировано около японской АЭС «Касивадзаки-Карива»

Около крупнейшей в мире по установленной мощности АЭС «Касивадзаки-Карива» в японской префектуре Ниигата зафиксировано цунами высотой 0,4 м. Об этом 1 января сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что в настоящее время компания TEPCO проверяет работу атомной электростанции.

При этом комитет по мерам безопасности префектуры Фукуи сообщил, что нештатных ситуаций на атомных объектах в связи с происходящими на территории Японии землетрясениями нет.

Кроме того, АЭС в префектуре Исикава также проверяются на наличие повреждений в результате подземных толчков.

Телеканал отмечает, что при канцелярии премьер-министра Японии открыт экстренный штаб по сбору и анализу информации о происходящем.

Цунами предшествовала серия мощных землетрясений, из которых магнитуда сильнейшего составила 7,6, передает Главное метеорологическое агентство страны.

В Сети также появились кадры происходящих подземных толчков на территории Японии.

По данным NHK, без электричества остаются тысячи домов в префектуре Исикава. Остановлено движение скоростных поездов «синкансэн» между станциями Токио и Одавара, между Тоёнаси и Син-Кобе в результате мощных землетрясений.

Кроме того, объявлена угроза цунами высотой до 5 м.