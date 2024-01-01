В Польше указали на стойкость России перед экономическим ударом Запада
РФ сумела выдержать сильное санкционное давление Запада. На это указала польская газета Myśl Polska.
Обозреватель издания Анджей Щесняк отметил, что, несмотря на принимаемые ограничения, Москва выстояла и в этом смысле победила.
«Попытка нокаута провалилась», — написал журналист.
При этом Щесняк подчеркнул, что западные государства обдумывают новый экономический удар.
Ранее, 19 декабря, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил Евросоюзу благодарность за рост российской экономики. Он заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики ЕС. ВВП РФ прибавил 5,5% в годовом выражении в III квартале и 7,8% во II квартале, подчеркнул Медведев. По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете санкций.
Депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек отмечал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта и вредят больше Евросоюзу, нежели РФ. Также он подчеркнул, что Европа находится «в очень плохой форме» и в этой ситуации власти ведут себя неподобающим образом.
До этого, 25 декабря, президент России Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года. Глава государства добавил, что прирост валового продукта, причем значительный, имеется также и в других государствах ЕАЭС.
В этот же день зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям», что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Парламентарий подчеркнул, что новыми рестрикциями Запад пытается компенсировать провал Украины на поле боя.
Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.