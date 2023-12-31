В ФРГ задержали трех человек по подозрению в подготовке теракта в Кельне

В Германии три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта в Кельне. Об этом сообщил немецкий портал Tagesschau в воскресенье, 31 декабря, со ссылкой на заявление начальника полиции Кельна Йоханнеса Херманнса.

«Полиция земли Северный Рейн — Вестфалия арестовала троих подозреваемых в связи с возможными планами нападения на Кельнский собор», — передает портал.

Как отметил Херманнс, трое задержанных связаны с 30-летним иностранцем, который был арестован в Везеле несколькими днями ранее, в канун Рождества, и с тех пор находится под постоянным арестом. Его арестовали по подозрению в подготовке терактов во время рождественских служб в Кельне.

26 декабря глава службы безопасности Кельнского собора Оливер Гассен сообщил, что он временно закрыт для туристов в связи с потенциальной опасностью.

Двумя днями ранее портал Focus Online сообщал со ссылкой на свои источники, что исламисты в преддверии праздника планировали совершить теракты во время рождественских служб в Кельне, Вене и Мадриде. Представитель полиции Германии Вольфганг Балдес отмечал, что в связи с угрозой теракта в Кельнском соборе будут приняты все надлежащие меры.

Также в конце декабря немецкая полиция более чем на три часа оцепила главный вокзал города Билефельд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия из-за получения угрозы о теракте. По ее данным, около 15:20 в полицию позвонил некий мужчина, который заявил, что через 10 минут на вокзале произойдет взрыв. В результате инцидента поезда, которые должны были прибыть в Билефельд, пришлось перенаправить на другие станции. В настоящий момент личность звонившего устанавливают.