В Германии полиция остановила работу вокзала после угрозы теракта

Немецкая полиция более чем на три часа оцепила главный вокзал города Билефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия из-за получения угрозы о теракте. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщила газета Bild.

По ее данным, около 15:20 в полицию позвонил некий мужчина, который заявил, что через 10 минут на вокзале произойдет взрыв. Угрозу классифицировали угрозу как серьезную, после чего полицейские с автоматами окружили вокзал и обыскали его территорию. При этом никаких взрывчатых веществ найдено не было.

В результате инцидента поезда, которые должны были прибыть в Билефельд, пришлось перенаправить на другие станции. В настоящий момент личность звонившего устанавливают.

Ранее, 23 декабря, французская полиция задержала пять человек, подозреваемых в подготовке к теракту. Задержания проводились одновременно в трех коммунах департамента Мерт и Мозель. Позже стало известно, что всех пятерых отпустили без предъявления обвинений.