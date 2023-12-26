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Кёльнский собор временно закрыли для туристов в целях безопасности

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Фото: Global Look Press/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov
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Одну из самых известных достопримечательностей Германии — Кёльнский собор — временно закрыли для туристов в связи с потенциальной опасностью до дальнейшего уведомления. Об этом 26 декабря сообщил глава службы безопасности собора Оливер Гассен.

«Будут проводиться богослужения, но в остальное время собор закрыт, туристические посещения пока невозможны», — цитирует его агентство DPA.

По словам Гассена, в последнюю неделю декабря, на Рождество, знаменитый собор обычно посещают до 100 тыс. человек. Он входит в тройку самых высоких церквей мира и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Двумя днями ранее портал Focus-online сообщал со ссылкой на свои источники, что исламисты в преддверии праздника планировали совершить теракты во время рождественских служб в Кёльне, Вене и Мадриде. Представитель полиции Германии Вольфганг Балдес отмечал, что в связи с угрозой теракта в Кёльнском соборе будут приняты все надлежащие меры.

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До этого, 25 декабря, немецкая полиция более чем на три часа оцепила главный вокзал города Билефельд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия из-за получения угрозы о теракте. По ее данным, около 15:20 в полицию позвонил некий мужчина, который заявил, что через 10 минут на вокзале произойдет взрыв. В результате инцидента поезда, которые должны были прибыть в Билефельд, пришлось перенаправить на другие станции. В настоящий момент личность звонившего устанавливают.

Ранее, 23 декабря, французская полиция задержала пять человек, подозреваемых в подготовке к теракту. Задержания проводились одновременно в трех коммунах департамента Мерт и Мозель. Позже стало известно, что всех пятерых отпустили без предъявления обвинений.

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