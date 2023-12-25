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Полиция Франции отпустила всех подозреваемых в подготовке теракта
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Полиция Франции отпустила всех подозреваемых в подготовке теракта

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Фото: REUTERS/IMAGO/Christoph Hardt
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Полиция Франции отпустила из-под стражи последнего из пяти человек, задержанных по подозрению в подготовке теракта на территории страны. Об этом 25 декабря сообщило агентство France Press со ссылкой на источник.

«Пятый молодой человек, задержанный в пятницу в [департаменте] Мерт и Мозель в рамках расследования, целью которого является проверить существование возможного плана теракта, был выпущен из-под стражи в воскресенье вечером», — говорится в сообщении, текст которого приводит «РИА Новости».

Как отмечается, среди задержанных были молодые люди от 20 до 23 лет. При этом никому из них не предъявили обвинений.

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О задержании пяти человек, подозреваемых в подготовке к теракту, стало известно 23 декабря. Задержания проводились одновременно в трех коммунах департамента Мерт и Мозель.

До этого, 31 октября, телеканал BFM TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что во французском метро полиция открыла огонь по одетой в мусульманские одежды женщине, которая призывала к теракту.

13 октября во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Решение было принято после того, как неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил несколько человек.

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