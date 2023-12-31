Взрывы звучат в Киевской области Украины. Об этом сообщает в воскресенье, 31 декабря, украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Киевской области. Военная администрация заявляет о работе ПВО», — говорится в Telegram-канале издания.

Ранее в этот день местные власти сообщили об объявлении воздушной тревоги в Киеве.

Также, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также на контролируемых украинскими силами частях Запорожской и Херсонской областей.

В этот же день украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Чугуевском районе Харьковской области. Отмечалось, что в городе Чугуев и на территории всего Чугуевского района объявляли воздушная тревога. Взрывы звучали и в Кривом Роге Днепропетровской области, в городе Белая Церковь Киевской области и в самом Киеве.

Кроме того, в ночь на 31 декабря в ответ на террористический акт Украины в Белгороде, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженные силы Российской Федерации поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.