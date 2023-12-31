На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области
На Украине взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в воскресенье, 31 декабря.
«В Кривом Роге раздаются взрывы», — указывается в его Telegram-канале.
Как отмечается, взрывы происходят на фоне объявленной в городе воздушной тревоги.
В этот же день начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о пожаре, возникшем на объекте критической инфраструктуры региона после ночных взрывов. Кроме того, взрывы прозвучали также в городе Белая Церковь Киевской области и в самом Киеве минувшей ночью. Власти не сообщали никаких подробностей.
Минобороны России эти данные не комментировало.
Кроме того, в ночь на 31 декабря в ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы Российской Федерации поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.
В Минобороны сообщили, что высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Отмечалось также, что в бывшей гостинице находилось до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, пострадали 108 жителей.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.