На Украине сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
На Украине в городе Белая Церковь Киевской области, а также в самом Киеве прогремели взрывы. Об этом ночью 31 декабря сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
«Взрывы в Белой Церкви (Киевская область) <…> Сообщают о взрыве в Киеве», — передает издание без подробностей.
Отмечается, что сейчас в регионе действует воздушная тревога. До этого тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях.
Российское Минобороны эту информацию не комментировало.
Ранее, 30 декабря, сообщалось о том, что более шести взрывов прогремели в центре Харькова. Председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов отметил, что имеются повреждения инфраструктуры.
Ранее в этот же день министерство энергетики Украины сообщило, что в результате взрывов в Киевской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждено энергооборудование. Сообщалось и о взрывах в городе Днепр (ранее — Днепропетровск).
Тогда же координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киеве, Харькове и Львове ракеты Вооруженных сил (ВС) РФ прилетели по военным объектам и расположению наемников.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.