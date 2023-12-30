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На Украине сообщили о серии взрывов в городе Днепр

«Общественное»: в Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak
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На Украине в городе Днепр (ранее — Днепропетровск) в субботу, 30 декабря, прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Подробности не приводятся.

«В Днепре слышны звуки взрывов», — передает издание в своем Telegram-канале.

В настоящее время во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Российское Минобороны эту информацию не комментировало.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

Ранее в этот день координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киеве, Харькове и во Львове ракеты Вооруженных сил (ВС) РФ прилетели по военным объектам и расположению наемников.

По данным подполья, в Харькове был поражен завод транспортного машиностроения им. В.А. Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн «Укроборонпром». Предприятие выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и боевые машины пехоты (БМП) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Лебедева, в момент удара на заводе находилось 15 единиц военной техники.

Также подпольщики рассказали об ударах по Киеву. Сообщается, что был поражен завод «Артем», входящий в одноименную госкорпорацию. Там производят управляемые ракеты класса «воздух – воздух», а также автоматизированные комплексы для подготовки и техобслуживания авиационных и противотанковых управляемых ракет.

Накануне, 29 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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