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В Харькове сообщили о более шести взрывах в центре города

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Фото: соцсети
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Более шести взрывов прогремели в центральной части украинского Харькова. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов в субботу, 30 декабря.

«[Противники] нанесли более шести ударов. В частности, ударили по центральной части города Харькова», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что имеются повреждения инфраструктуры.

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Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

Ранее в этот же день министерство энергетики Украины сообщило, что в результате взрывов в Киевской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждено энергооборудование. Сообщалось и о взрывах в городе Днепр (ранее — Днепропетровск).

Тогда же координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киеве, Харькове и Львове ракеты Вооруженных сил (ВС) РФ прилетели по военным объектам и расположению наемников.

Так, отмечается, что в Харькове был поражен завод транспортного машиностроения им. В.А. Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн «Укроборонпром». Предприятие выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и боевые машины пехоты (БМП) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Лебедева, в момент удара на заводе находилось 15 единиц военной техники.

Кроме того, подпольщики рассказали об ударах по Киеву. Сообщается, что был поражен завод «Артем», входящий в одноименную госкорпорацию. Там производят управляемые ракеты класса «воздух – воздух», а также автоматизированные комплексы для подготовки и техобслуживания авиационных и противотанковых управляемых ракет.

За день до этого Минобороны РФ заявило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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