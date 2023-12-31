Воздушные силы Украины сообщают о массированном ударе. Об этом 31 декабря пишет украинское издание «Страна.ua».

«В воздушном пространстве Украины несколько десятков ударных дронов», — говорится в Telegram-канале СМИ.

Помимо этого, издание также сообщает о взрывах в Одесской области. Иных подробностей не приводится.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Также согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в 11 областях страны: Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также на контролируемых украинскими силами частях Запорожской и Херсонской областей.

По информации ресурса, тревога прозвучала в 19:20 мск в ряде регионов. В других же она была объявлена раньше.

Ранее в этот день украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Чугуевском районе Харьковской области. Отмечалось, что в городе Чугуев и на территории всего Чугуевского района объявляли воздушная тревога.

Также 31 декабря стало известно и о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Кроме того, взрывы прозвучали в городе Белая Церковь Киевской области и в самом Киеве.

Кроме того, в ночь на 31 декабря в ответ на террористический акт Украины в Белгороде, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженные силы Российской Федерации поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.