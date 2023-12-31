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Желающие переселиться в РФ с 1 января будут подтверждать знание русского языка

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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С 1 января соотечественники, которые проживают за рубежом, и желающие добровольно переехать в РФ должны подтвердить документально владение русским языком. Это следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.

«Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — сказано в постановлении правительства.

Так, подтвердить это можно будет документом или дубликатом о получении образования в РФ после 1 сентября 1991 года. Кроме того, доказательством будет выступать и документ об образовании, выданный в иностранном государстве, где русский является одним из государственных языков. Также подтверждением может быть решение комиссии по результатам собеседования.

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В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в госпрограмму переселения соотечественников. В документе уточнялось, что прием заявления будет осуществляться при условии, что человек владеет русским языком на уровне, достаточном «для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды».

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ.

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