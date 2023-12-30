Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца журналиста Легойды
Суд арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве отца журналиста Владимира Легойды. Об этом 30 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала заседания.
Арест будет действовать до 29 февраля 2024 года.
Ранее в этот день Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинения подозреваемому в убийстве отца Легойды по статьям «Разбой» и «Использование заведомо подложного документа» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ). На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания и сообщил, что совершил убийство пенсионера.
До этого, 29 декабря, СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства 90-летнего мужчины, тело которого было найдено в подмосковном Видном. Убитый оказался отцом журналиста Владимира Легойды. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
30 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве задержан. В СК РФ уточнили, что 25-летний мужчина напал на Романа Легойду с целью ограбления, после убийства похитил у пенсионера 100 тыс. рублей, а тело оставил у обочины неподалеку от СНТ «Мещерино-Чурилково».
Как сообщил Telegram-канал «112», мотивом подозреваемого в убийстве пожилого мужчины стало желание завладеть автомобилем пенсионера. По предварительной информации, молодой человек ранее был ранее судим за разбой, однако вступил в ЧВК и был амнистирован. Преступник хотел отнять деньги и угнать машину.