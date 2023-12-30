В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
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- В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца журналиста Владимира Легойды. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Как позже сообщили в СК РФ, был задержан 25-летний мужчина. Предварительно было установлено, что подозреваемый напал на Легойду с целью ограбления. После убийства, он похитил у пенсионера 100 тыс. рублей, а тело оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково.
Часть похищенных средств были обнаружены у подозреваемого в ходе обыска.
Ранее, 29 декабря, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 90-летнего мужчины, тело которого было найдено в подмосковном Видном. Убитый оказался отцом журналиста Владимира Легойды Романа.
Отмечалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.