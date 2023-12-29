СК возбудил дело об убийстве отца журналиста Легойды

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 90-летнего мужчины, тело которого было найдено в подмосковном Видном. По данным Telegram-канала «112», убитый оказался отцом журналиста Владимира Легойды Романа.

«29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе обнаружено тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резанных ран. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»)», — заявили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее 29 декабря «Известия» сообщали, что Каширский городской суд арестовал до 23 февраля подозреваемого в убийстве пенсионерки в Подмосковье. Женщина поехала на электричке из Москвы на свою дачу в город Каширу. Спустя несколько часов она позвонила дочери и сообщила о совершенном в отношении нее нападении. После этого телефон пропавшей отключился.