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СК РФ предъявил обвинения подозреваемому в убийстве отца журналиста Легойды

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Фото: t.me/sledcom_press
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Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинения подозреваемому в убийстве отца журналиста Владимира Легойды 25-летнему мужчине по статьям «Разбой» и «Использование заведомо подложного документа» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ). Об этом 30 декабря говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ.

«На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания и сообщил, что совершил убийство пенсионера 29 декабря 2023 года с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у мужчины 100 тыс. рублей, а тело оставил на обочине дороги. <...> Часть похищенных денежных средств обнаружена в ходе обыска в съемной квартире обвиняемого», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следователями и криминалистами проведены осмотры места происшествия с применением специальной техники. Отмечается, что у обвиняемого изъяты образцы для сравнительного исследования и одежда. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетические экспертизы.

«Следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

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Ранее, 29 декабря, СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства 90-летнего мужчины, тело которого было найдено в подмосковном Видном. Убитый оказался отцом журналиста Владимира Легойды. Отмечалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

30 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве задержан. После этого в СК РФ уточнили, что 25-летний мужчина напал на Романа Легойду с целью ограбления, после убийства похитил у пенсионера 100 тыс. рублей, а тело оставил у обочины неподалеку от СНТ «Мещерино-Чурилково».

Как сообщил Telegram-канал «112», мотивом подозреваемого в убийстве пожилого мужчины стало желание завладеть автомобилем пенсионера. По предварительной информации, молодой человек ранее был ранее судим за разбой, однако вступил в ЧВК и был амнистирован. Преступник хотел отнять деньги и угнать машину.

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