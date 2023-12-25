Подставили диагноз: почему врачи выпустили из клиники серийного убийцу

Необходимо усилить систему контроля за пациентами психиатрических клиник, совершившими в прошлом насильственные преступления — после выписки они должны находится под надзором не только врачей (так происходит сейчас), но и полиции. К подобным мерам призвали в Госдуме после двойного убийства, совершенного на днях в Москве. Жертвами стали молодые девушки 25 и 26 лет. В преступлениях признался житель Санкт-Петербурга Алексей Варакин. Всего два месяца назад он вышел из психиатрической больницы, где 13 лет проходил принудительное лечение после аналогичных преступлений. Следователи проверят действия врачей, выписавших Варакина из стационара — если их решение признают необоснованным, им может грозить до десяти лет лишения свободы, полагают юристы.

Почему убил двух девушек

Два убийства — молодых девушек 25 и 26 лет — произошли на днях в Москве. В совершении обоих сознался 37-летний Алексей Варакин, который ранее 13 лет находился на принудительном лечении за точно такие же преступления, выяснили «Известия». Полиции не пришлось проводить долгое расследование — Варакина задержали поздно вечером 23 декабря на месте одного из преступлений — в квартире 25-летней Влады Сыроватко. Он убил ее ударом ножа в шею.

Судя по соцсетям девушки, эту квартиру она использовала не только для проживания. На ее странице опубликованы расценки за интим-услуги — 20-25 тыс. руб. за два часа. Здесь же выложено и последнее видео девушки — на нем она весело и беззаботно танцует в домашней пижаме и колпаке Санта-Клауса, готовясь к празднованию Нового года.

По одной из версий, которую сейчас рассматривает следствие, Варакин пришел к своей будущей жертве как раз за интимными услугами. Но уже на пороге между ними вспыхнул конфликт — увидев клиента вживую, потерпевшая решила увеличить гонорар втрое, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. В ответ на это подозреваемый схватился за нож и нанес хозяйке несколько ударов.

Истекая кровью, пострадавшая сумела забежать в комнату и закрыть ее на защелку. Оттуда она позвонила своей подруге по видеосвязи, та вызвала полицию, но к приезду оперативников Влада уже была мертва. Варакин все это время оставался с квартире — вплоть до приезда наряда, который его и задержал.

Корреспонденты «Известий» побывали на месте преступления. На этаже, где жила Влада, расположено десять квартир, однако ближайшие соседи девушки от комментариев отказались. Зато соседка с нижнего этажа рассказала, что слышала крики девушки и несколько раз звонила в полицию.

— Она кричала, что ее убивают, я сразу же начала звонить, — сказала женщина. — Первый раз я позвонила в начале одиннадцатого вечера, затем примерно в половину двенадцатого, но никто не приезжал.

Подозреваемый тоже получил ранения — жертва активно сопротивлялась. В больнице, куда его доставили с места преступления, Алексей Варакин дал признательные показания и неожиданно сообщил о еще одном убийстве, совершенном в московской гостинице за сутки до этого.

Опасный рецидив

Варакин рассказал следователям, что 22 декабря вызвал к себе в гостиницу девушку, а после конфликта зарезал ее в ванной. О том, что в номере уже второй день лежит тело, сотрудники отеля узнали, только когда к ним приехал наряд полиции.

Во время допроса выяснилось, что на счету подозреваемого еще два убийства, совершенных в 2010 году в Санкт-Петербурге. Как сообщали местные СМИ, жертвами Варакина тогда тоже стали девушки, с которыми он встретился ради интим-услуг.

Психиатрическая экспертиза 13 лет назад показала, что Варакин болен. Поэтому вместо колонии он отправился на принудительное лечение в Санкт-Петербургскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Пару месяцев назад его выпустили из стационара . Убийца переехал в Москву и поселился в отеле.

«Известия» направили запрос в медучреждение с просьбой уточнить, как долго Алексей Варакин находился на лечении в стационаре, какой диагноз ему был поставлен и насколько стабильным было его психическое состояние на момент выписки. Аналогичный запрос издание отправило в Минздрав.

В ходе следственных действий Варакин сообщил, что употреблял спиртные напитки и «использовал малозначительные поводы для конфликта и совершения последующих преступлений», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

В ближайшее время подозреваемого ждет новая психолого-психиатрическая экспертиза, которая покажет, отдавал ли он отчет своим действиям, пояснил медицинский юрист Асад Юсуфов. Если экспертиза сочтет его невменяемым, его снова могут отправить на принудительное лечение.

Виноваты ли врачи

По мнению Асада Юсуфова, в ходе расследования под проверку попадут и врачи, которые отпустили преступника из клиники.

— Обычно психиатры очень ответственно подходят к выписке таких пациентов, собирают консилиум и смотрят, насколько человек дееспособен, может ли он жить самостоятельно, способен ли, например, вовремя принимать лекарства, которые ему положены после выписки, — рассказал юрист.

Также, отметил он, проверяется, есть ли у пациента близкие родственники, которые будут за ним следить. После выписки, больной обязан встать на учет к психиатру по месту жительства и у него наблюдаться.

— Но главное — врачи при выписке должны убедиться в том, что человек действительно находится в состоянии ремиссии и не представляет опасности для общества, — сказал Асад Юсуфов.

В ближайшее время следователи проведут экспертизу, которая покажет, насколько все эти пункты были соблюдены. Если окажется, что врачи ошиблись и без оснований выписали буйного пациента, им может грозить уголовная ответственность, считает юрист.

— Им могут вменить халатность и оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиями безопасности. По совокупности этих составов врачам может грозить до десяти лет лишения свободы, — отметил юрист.

Справка «Известий» Прецеденты, когда психиатры получали сроки после нападения бывших пациентов на людей, в судебной практике были. Так, в 2019 году Астраханский суд приговорил к двум годам колонии психиатра Александра Шишлова за убийство, совершенное его бывшим пациентом. После выписки тот ранил ножом в живот свою племянницу и зарезал ее полуторагодовалую дочь. В марте 2020 года Кассационный суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Случаи нападения бывших пациентов психбольниц на людей тоже не редкость. Самый последний громкий инцидент произошел в марте 2023 года, когда выписанный после лечения Владимир Кизика без причин толкнул подростка под поезд в столичном метро. Мальчик остался жив, а Кизика суд повторно отправил на принудительное лечение.

В Госдуме «Известиям» заявили, что контроль за бывшими пациентами психиатрических клиник, ранее совершившими насильственные преступления, необходимо усилить. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья граждан Алексей Куринный назвал целесообразной передачу информации о пациентах с криминальным прошлым из психиатрических клиник в органы МВД для организации параллельного надзора.

— В настоящий момент на уровне межведомственного согласования этот вопрос обсуждается, — отметил депутат. — Он дискуссионный, потому что это врачебная тайна. Пока непонятно, как она сочетается с передачей данных, ведь информация о больном фактически окажется в открытом доступе. Но я думаю, что в таких ситуациях было бы правильно, чтобы полиция владела информацией о тех, кто в невменяемом состоянии совершил убийство или другие насильственные преступления. Это сделает надзор более эффективным.

По мнению Алексея Куринного, пока объем информации, который есть в распоряжении полиции, недостаточен, чтобы оперативно принимать меры и предотвращать преступления наподобие тех, в которых признался Варакин. Например, по закону, психиатр, у которого наблюдается выписанный пациент, должен обратиться в полицию, если видит, что пациент не принимает выписанные ему лекарства. Но на деле это происходит не всегда.

— После выписки психиатр должен оценивать состояние человека на предмет общественной опасности. В случае с Варакиным наблюдения либо не было, либо врач не оценил симптомы, — предположил Алексей Куринной.

По его мнению, исключить подобные трагедии полностью невозможно. Случаи, когда пациенты стационаров после выписки убивали людей, были и в советские времена, когда практика длительной госпитализации была распространена куда больше, чем сейчас.