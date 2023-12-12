Голову на дуло: что грозит киллеру тамбовской ОПГ за убийство 30 летней давности

Бывшему участнику тамбовской ОПГ Сергею Мирошнику, который признался в убийстве 30-летней давности, может грозить до 10 лет лишения свободы , рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Если в его биографии найдут новые эпизоды преступлений, то остаток жизни он вполне может провести в тюрьме . 8 декабря мужчина сам пришел к силовикам и рассказал о совершенном в 1993 году расстреле автомобиля — одна из жертв погибла, а вторую спасли врачи. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, бандит объяснил свое решение признаться смертью жены и своей тяжелой болезнью .

Не оставил улик

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил 12 декабря в СИЗО 59-летнего Сергея Мирошника , который признался в убийстве 30-летней давности. По информации источника «Известий», мужчина раньше был киллером одной из самых крупных преступных группировок России — Тамбовской ОПГ .

Мирошник 8 декабря пришел в Большой дом — управление ФСБ Петербурга на Литейном проспекте и признался в двойном убийстве , которое он совершил 30 лет назад. По его словам, он расстрелял двух мужчин в автомобиле . Такое дело действительно существовало, но долгие годы оставалось нераскрытым — преступник не оставил следов и улик .

Пришедшего с повинной задержали и решили проверить его показания на месте предполагаемого преступления. После следственного эксперимента оперативники нашли подтверждения его словам.

Так, по версии следствия, 11 января 1993 года около дома по улице Решетникова, киллер шесть раз выстрелил из пистолета ТТ в двоих пассажиров автомобиля «Раф» , после чего скрылся с места происшествия. Оружие выбросил в реку. Один из потерпевших умер в больнице, второго удалось спасти . Было возбуждено уголовное дело по статье 103 УК РСФСР («Убийство»).

Бывший участник тамбовской ОПГ Сергей Мирошник Фото: РЕН ТВ

На видео, опубликованном СК, обвиняемый рассказывает все обстоятельства в мельчайших деталях .

«Сколько раз стреляли?» — спрашивают следователи.

«Раз шесть, наверное, потому что два патрона еще осталось», — отвечает подозреваемый.

Как рассказал источник «Известий», в 1990-х годах Сергей Мирошник состоял в Тамбовской организованной преступной группировке. В 1997-м был осужден на пять лет, но отсидел в результате всего год — его отпустили условно-досрочно .

Признание в преступлении 30-летней давности Сергей Мирошник объяснил смертью жены, своей тяжелой болезнью, а также желанием облегчить душу .

Срок давности по такому преступлению — 15 лет, но поскольку дело, вероятно, приостанавливалось, то в ближайшее время Сергей Мирошник может отправиться в колонию , рассказал «Известиям» адвокат, член международной Ассоциации русскоязычных адвокатов, экс-следователь СК Максим Калинов.

— По ст. 103 УК РСФСР, по которой его будут судить, ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы , — пояснил эксперт. — Если не будут установлены новые эпизоды.

«Ночной губернатор»

Группировка «тамбовских» считается одной из самых крупных. Число ее участников в разное время составляла 300–500 человек . Она «работала» в Санкт-Петербурге все 1990-е годы. Была уничтожена в начале 2000-х.

Основателем и лидером группировки считается выходец из Тамбова Владимир Кумарин по кличке Кум . Вместе с другом Валерием Ледовских он решил создать свою преступную группировку, куда сперва набрали земляков. Потом в банду начал принимать выходцев из силовых видов спорта . Начав, как и многие, с охраны, ее члены вскоре перешли к рэкету.

Сфера интересов Кумарина и Ледовских впоследствии расширилась от импорта оргтехники и экспорта леса до игорного бизнеса, организации проституции и торговли наркотиками. Долгие годы они контролировали топливно-энергетическую отрасль Санкт-Петербурга .

Лидеры тамбовской ОПГ Вячеслав Дроков и Владимир Барсуков (Кумарин) Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Не брезговали бандиты и убийствами. Именно им приписывается убийство депутата Госдумы, известного российского политика Галины Старовойтовой. Она была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома .

Кумарин проживал в центре города, на Таврической, 35. Лидер ОПГ приобрел тут квартиру за $5 млн. Всего же общую стоимость его активов оценивают примерно в $2 млрд . Его называли ночным губернатором Санкт-Петербурга. Он выполнял роль альтернативного главы города, разбирающего в том числе и жалобы горожан, ищущих справедливости .

В начале 2000-х многих членов ОПГ задержали. Некоторых убили в стычках и перестрелках. Часть успела сбежать за границу. В 2007-м арестовали Кумарина — к тому моменту он поменял фамилию на Барсукова, чтобы его не ассоциировали с преступными группировками. В ноябре 2009 года Кумарина признали виновным в организации рейдерских захватов и мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима .

В марте 2012-го по второму уголовному делу о вымогательстве Кумарина приговорили к 15 годам лишения свободы. Но постепенно начали всплывать новые подробности биографии лидера «тамбовских». Были возбуждены новые уголовные производства — по делам об убийствах . В 2019 году ему ужесточили меру наказания. В конечном итоге он получил 24 года строгого режима .

Расцвет ОПГ

Группировки 1990-х активно участвовали в переделе собственности, напомнил «Известиям» полковник милиции в отставке Александр Михайлов.

— Появилась так называемая свобода, возможность забрать частные новоиспеченные предприятия и недвижимость себе , — пояснил он. — ОПГ начали активно новых собственников напрягать, в том числе и убивать .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

То, что киллер остался в живых еще с тех пор, вызвало у эксперта удивление : обычно заказчики предпочитали ликвидировать исполнителей убийств.

В те годы бандитизм был распространен по всей стране — подобные преступления шли волной , добавил Максим Калинов. Убийство в то время было нормальной практикой, причем многие такие случаи не раскрыты до сих пор — следствие по ним было приостановлено .

— Постепенно их раскрывают, только несколько десятков лет спустя, благодаря проводимой следователями работе и новым технологиям , — подчеркнул бывший сотрудник правоохранительных органов.