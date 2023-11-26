Механика смерти: казанские бандиты забивали жертв гаечными ключами

В ближайшее время Верховный суд Татарстана решит судьбу 57-летнего Динара Мифтахова, которого считают в прошлом активным членом ОПГ «Калуга». Ранее в отношении мужчины присяжные вынесли обвинительный вердикт, посчитав причастным к бандитизму и хладнокровному убийству участника своей же группировки. Криминальный путь «калужских» и их оппонентов — в материале «Известий».

Спросили за грехи молодости

Государственный обвинитель запросил 20 лет колонии строгого режима для подсудимого Мифтахова, которому инкриминируют бандитизм и убийство Игоря Селезнева, совершенное почти четверть века назад.

«По версии следствия, в 1999 году в г. Казани подсудимый в составе банды «Калуга» соучаствовал в убийстве бывшего участника группировки. Тело жертвы затем закопали под полом дачи одного из соучастников в садовом товариществе около 15-й горбольницы» , — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Динар Мифтахов Фото: «Вечерняя Казань»/evening-kazan.ru

Мифтахов свою вину не признал, утверждает, что его оговорили. Но присяжные ему не поверили: вердикт о виновности как в бандитизме (ст. 209 УК РФ), так и в убийстве при отягчающих обстоятельствах был вынесен единогласным решением коллегии. Впрочем, сочли, что по эпизоду с бандитизмом Мифтахов заслуживает снисхождения. Обвиняемый много лет находился в розыске, скрывался в Казахстане, где пытался получить гражданство и легализоваться. Однако был экстрадирован и предан правосудию на родине.

Почти забыли

Защита Мифтахова надеялась на прекращение дела за истечением сроков давности. Сам Мифтахов утверждал в суде, что не знал о розыске.

— В силу ст. 78 УК течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда, — сообщила «Известиям» адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич. — В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица.

Но адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев отмечает, что, вопреки стереотипам, розыск не всегда приостанавливает течение срока.

— Например, преступник может не знать, что его разыскивают. Также Верховный суд прямо говорит, что отсутствие явки не является уклонением от следствия и суда.

Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

В то же время к основаниям приостановления срока ВС РФ отнес, например, намеренное изменение места жительства или нарушение избранной меры пресечения, в том числе побег из-под стражи.

— Кроме того, на усмотрение суда решается вопрос об истечении сроков давности за преступления, за которые предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

Справка «Известий» Согласно ст. 78 УК РФ сроки давности преступлений составляют: — Два года после совершения преступления небольшой тяжести (максимальное наказание три года лишения свободы); — Шесть лет после совершения преступления средней тяжести (максимальный срок за умышленные преступления пять лет, за неосторожные —10); — 10 лет после совершения тяжкого преступления (максимальный срок за умышленные преступления 10 лет, за неосторожные — 15); — 15 лет после совершения особо тяжкого преступления (срок лишения свободы в любом случае свыше 10 лет).

Рожденные в СССР

Как и многие другие казанские банды, в группировку «Калуга» (по названию одноименного поселка на окраине Вахитовского района) оформилась на заре 1980-х из шайки дворовых мальчишек. Изначально шпана из поселков Калуга и Аметьево считала своей территорией улицы Чехова, Лесгафта, Маяковского, Волкова, где проживали некоторые из хулиганов. Со временем к ним примкнула соседняя бригада «Сквер». Основателями настоящей ОПГ считают Алексея Пятакова (Пятак) и Николая Казакова (Казак). К середине 90-х у банды в арсенале было несколько пистолетов, обрезы и даже взрывчатка.

Фото: соцсети

Предатель на предателе

Спустя некоторое время один из авторитетов посчитал себя более значимым и начал претендовать на львиную долю доходов. А прибыль у группировки к концу прошлого столетия существенно возросла благодаря вымогательству у розничных торговцев и предпринимателей. Главными объектами атак бандитов стали продавцы с местного рынка «Чеховский».

Помимо материальных разногласий, между двумя гангстерами назревал и «идейный» конфликт. Пятака отличала склонность к пьянству, чего терпеть не мог Казак, требовавший дисциплины и трезвости от всех участников бригады. После очередного загула и жестокого избиения человека Пятаков оказался в розыске, чем создал проблемы для себя и группировки буквально на ровном месте. Его судьба была предрешена: обезображенное тело бывшего босса «Калуги» нашли на Бойничной улице. Криминалисты установили, что жертву забили до смерти молотками и гаечными ключами, — этот способ расправы долгие годы был «визитной карточкой» банды.

Организаторы убийства (Казаков, Лянгузов и Сиразиев) пытались пустить следствие по ложному следу. Одежду со следами крови Пятака и наручные часы, которыми при жизни не раз хвастался бандит, подкинули в квартиру к его другу и также участнику ОПГ Игорю Селезневу. Самого же Селезнева вывезли в загородный дом, где ввели ему наркотическое вещество с целью убийства. Но смертельную дозу рассчитали неверно, Селезнев лишь потерял сознание. Тогда Казаков приказал Мифтахову задушить Селезнева, что тот и сделал, считает следствие. Тело закопали под полом дома, где его убили, на глубине нескольких метров. Позже там собиралась «калужская» братва на шашлыки.

Пятак Фото: соцсети

После Пятака

Самого Казакова застрелили в 2004 году «партнеры» по криминальному бизнесу. После этого убийства бандой занялись всерьез. У следствия появился свидетель из числа «калужских», который пролил свет на десятки преступлений, в том числе помог раскрыть убийства Пятака и Селезнева.

Последний раз члены «Калуги» громко напомнили о себе в криминальных новостях в 2017 году. Как позже установило следствие, семеро бандитов похитили и убили 58-летнего казанского предпринимателя — мужчина торговал продуктами и занимался незаконным обналичиванием средств. Преступники были осуждены к длительным срокам в 2020 году.

— Перелом в борьбе с бандитизмом в Татарстане в частности и в России в целом связан с активной работой системы БОП (речь о подразделениях по борьбе с оргпреступностью МВД России, существовавших с 1993 до середины нулевых) , — рассказал «Известиям» полковник юстиции в отставке, эксперт по международному наркотрафику и оргпреступности Сергей Пелих. — Рубоповцы, работавшие в республике, были в авангарде. Впрочем, их жесткие методы всегда сопровождались многочисленными жалобами со стороны защитников. Например, довольно продолжительное время существовала практика содержания людей в заключении до 60 суток без предъявления обвинения, что шло вразрез с УПК и международными нормами права. Таковы были издержки наведения порядка в лихие 90-е. Со временем, разумеется, законность была восстановлена. Как итог, сегодня Казань и Татарстан в целом один из самых безопасных регионов страны. Уличная преступность в республики — на минимальном уровне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Почему молодежь шла в банды

Разгул мелких молодежных банд в столице Татарстана, из которых выросли печально известные «Калуга», «Хади Такташ», «Тяп Ляп» и другие, получил в народе название «казанский феномен».

— Термин появился в журналистской среде, в науке такого понятия нет, — рассказала «Известиям» доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Себила Саламова. — Его возникновение можно отнести к 70–80-м годам прошлого столетия. Связан он с развитием молодежной оргпреступности, массовым распространением большого количества уличных группировок.

По словам криминолога, опасность молодежной оргпреступности выше, чем других видов оргпреступности.

— В силу организованного характера своей деятельности она берет на себя функцию по криминализации сознания молодых людей. На базе молодежных ОПГ взращиваются профессиональные преступники. Многие из активных членов становятся в последующем лидерами криминальных сообществ, а сама преступность несовершеннолетних зачастую приобретает черты подросткового бандитизма.

Фото: Getty Images/Motortion

По ее словам, традиционные меры противодействия в отношении молодежных группировок оказываются неэффективными.

— Основные причины, по которым молодые люди оказываются в преступных группах, связаны с процессами их социализации, сложностями в адаптации значительного числа подростков. Возникает комплекс собственной неполноценности, который они стремятся преодолеть, найдя тех, с кем могли бы быть на равных. Такие подростки либо являются изгоями в обществе и потому не могут нормально пройти процесс социализации, либо имеют особенности психического развития. Они жаждут равенства, поэтому активно ищут себе друзей, единомышленников. При этом, совершая преступление в группе, человек в известной мере теряет присущие ему индивидуальные черты и его поведение больше определяется психическим комплексом, свойственным группе в целом.

Риски романтизации клетки

Первоначально молодежные группировки могут и не преследовать цели совершения преступлений, а иметь форму простых дворовых компаний, отличаясь от них лишь излишней агрессивностью и асоциальной направленностью, отмечает криминолог.