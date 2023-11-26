Механика смерти: казанские бандиты забивали жертв гаечными ключами
В ближайшее время Верховный суд Татарстана решит судьбу 57-летнего Динара Мифтахова, которого считают в прошлом активным членом ОПГ «Калуга». Ранее в отношении мужчины присяжные вынесли обвинительный вердикт, посчитав причастным к бандитизму и хладнокровному убийству участника своей же группировки. Криминальный путь «калужских» и их оппонентов — в материале «Известий».
Спросили за грехи молодости
Государственный обвинитель запросил 20 лет колонии строгого режима для подсудимого Мифтахова, которому инкриминируют бандитизм и убийство Игоря Селезнева, совершенное почти четверть века назад.
«По версии следствия, в 1999 году в г. Казани подсудимый в составе банды «Калуга» соучаствовал в убийстве бывшего участника группировки. Тело жертвы затем закопали под полом дачи одного из соучастников в садовом товариществе около 15-й горбольницы», — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Динар Мифтахов
Мифтахов свою вину не признал, утверждает, что его оговорили. Но присяжные ему не поверили: вердикт о виновности как в бандитизме (ст. 209 УК РФ), так и в убийстве при отягчающих обстоятельствах был вынесен единогласным решением коллегии. Впрочем, сочли, что по эпизоду с бандитизмом Мифтахов заслуживает снисхождения. Обвиняемый много лет находился в розыске, скрывался в Казахстане, где пытался получить гражданство и легализоваться. Однако был экстрадирован и предан правосудию на родине.
Почти забыли
Защита Мифтахова надеялась на прекращение дела за истечением сроков давности. Сам Мифтахов утверждал в суде, что не знал о розыске.
— В силу ст. 78 УК течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда, — сообщила «Известиям» адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич. — В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица.
Но адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев отмечает, что, вопреки стереотипам, розыск не всегда приостанавливает течение срока.
— Например, преступник может не знать, что его разыскивают. Также Верховный суд прямо говорит, что отсутствие явки не является уклонением от следствия и суда.
В то же время к основаниям приостановления срока ВС РФ отнес, например, намеренное изменение места жительства или нарушение избранной меры пресечения, в том числе побег из-под стражи.
— Кроме того, на усмотрение суда решается вопрос об истечении сроков давности за преступления, за которые предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь.
Рожденные в СССР
Как и многие другие казанские банды, в группировку «Калуга» (по названию одноименного поселка на окраине Вахитовского района) оформилась на заре 1980-х из шайки дворовых мальчишек. Изначально шпана из поселков Калуга и Аметьево считала своей территорией улицы Чехова, Лесгафта, Маяковского, Волкова, где проживали некоторые из хулиганов. Со временем к ним примкнула соседняя бригада «Сквер». Основателями настоящей ОПГ считают Алексея Пятакова (Пятак) и Николая Казакова (Казак). К середине 90-х у банды в арсенале было несколько пистолетов, обрезы и даже взрывчатка.
Предатель на предателе
Спустя некоторое время один из авторитетов посчитал себя более значимым и начал претендовать на львиную долю доходов. А прибыль у группировки к концу прошлого столетия существенно возросла благодаря вымогательству у розничных торговцев и предпринимателей. Главными объектами атак бандитов стали продавцы с местного рынка «Чеховский».
Помимо материальных разногласий, между двумя гангстерами назревал и «идейный» конфликт. Пятака отличала склонность к пьянству, чего терпеть не мог Казак, требовавший дисциплины и трезвости от всех участников бригады. После очередного загула и жестокого избиения человека Пятаков оказался в розыске, чем создал проблемы для себя и группировки буквально на ровном месте. Его судьба была предрешена: обезображенное тело бывшего босса «Калуги» нашли на Бойничной улице. Криминалисты установили, что жертву забили до смерти молотками и гаечными ключами, — этот способ расправы долгие годы был «визитной карточкой» банды.
Организаторы убийства (Казаков, Лянгузов и Сиразиев) пытались пустить следствие по ложному следу. Одежду со следами крови Пятака и наручные часы, которыми при жизни не раз хвастался бандит, подкинули в квартиру к его другу и также участнику ОПГ Игорю Селезневу. Самого же Селезнева вывезли в загородный дом, где ввели ему наркотическое вещество с целью убийства. Но смертельную дозу рассчитали неверно, Селезнев лишь потерял сознание. Тогда Казаков приказал Мифтахову задушить Селезнева, что тот и сделал, считает следствие. Тело закопали под полом дома, где его убили, на глубине нескольких метров. Позже там собиралась «калужская» братва на шашлыки.
Пятак
После Пятака
Самого Казакова застрелили в 2004 году «партнеры» по криминальному бизнесу. После этого убийства бандой занялись всерьез. У следствия появился свидетель из числа «калужских», который пролил свет на десятки преступлений, в том числе помог раскрыть убийства Пятака и Селезнева.
Последний раз члены «Калуги» громко напомнили о себе в криминальных новостях в 2017 году. Как позже установило следствие, семеро бандитов похитили и убили 58-летнего казанского предпринимателя — мужчина торговал продуктами и занимался незаконным обналичиванием средств. Преступники были осуждены к длительным срокам в 2020 году.
— Перелом в борьбе с бандитизмом в Татарстане в частности и в России в целом связан с активной работой системы БОП (речь о подразделениях по борьбе с оргпреступностью МВД России, существовавших с 1993 до середины нулевых), — рассказал «Известиям» полковник юстиции в отставке, эксперт по международному наркотрафику и оргпреступности Сергей Пелих. — Рубоповцы, работавшие в республике, были в авангарде. Впрочем, их жесткие методы всегда сопровождались многочисленными жалобами со стороны защитников. Например, довольно продолжительное время существовала практика содержания людей в заключении до 60 суток без предъявления обвинения, что шло вразрез с УПК и международными нормами права. Таковы были издержки наведения порядка в лихие 90-е. Со временем, разумеется, законность была восстановлена. Как итог, сегодня Казань и Татарстан в целом один из самых безопасных регионов страны. Уличная преступность в республики — на минимальном уровне.
Почему молодежь шла в банды
Разгул мелких молодежных банд в столице Татарстана, из которых выросли печально известные «Калуга», «Хади Такташ», «Тяп Ляп» и другие, получил в народе название «казанский феномен».
— Термин появился в журналистской среде, в науке такого понятия нет, — рассказала «Известиям» доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Себила Саламова. — Его возникновение можно отнести к 70–80-м годам прошлого столетия. Связан он с развитием молодежной оргпреступности, массовым распространением большого количества уличных группировок.
По словам криминолога, опасность молодежной оргпреступности выше, чем других видов оргпреступности.
— В силу организованного характера своей деятельности она берет на себя функцию по криминализации сознания молодых людей. На базе молодежных ОПГ взращиваются профессиональные преступники. Многие из активных членов становятся в последующем лидерами криминальных сообществ, а сама преступность несовершеннолетних зачастую приобретает черты подросткового бандитизма.
По ее словам, традиционные меры противодействия в отношении молодежных группировок оказываются неэффективными.
— Основные причины, по которым молодые люди оказываются в преступных группах, связаны с процессами их социализации, сложностями в адаптации значительного числа подростков. Возникает комплекс собственной неполноценности, который они стремятся преодолеть, найдя тех, с кем могли бы быть на равных. Такие подростки либо являются изгоями в обществе и потому не могут нормально пройти процесс социализации, либо имеют особенности психического развития. Они жаждут равенства, поэтому активно ищут себе друзей, единомышленников. При этом, совершая преступление в группе, человек в известной мере теряет присущие ему индивидуальные черты и его поведение больше определяется психическим комплексом, свойственным группе в целом.
Риски романтизации клетки
Первоначально молодежные группировки могут и не преследовать цели совершения преступлений, а иметь форму простых дворовых компаний, отличаясь от них лишь излишней агрессивностью и асоциальной направленностью, отмечает криминолог.
— Другой проблемой является проникновение преступной субкультуры в молодежную среду, — рассказывает Себила Саламова. — В сознании некоторой части подростков и молодежи укрепляется мнение о том, что быть судимым, носить знаки принадлежности к преступному миру — чуть ли не признак высочайшей доблести. Важную роль в распространении криминальной субкультуры среди молодого поколения россиян играет популяризация и романтизация криминалитета в кинематографе, литературе, «блатной» музыке, что также создает вокруг преступного мира романтичный ореол.