Джентльмен удачи: суд прекратил дело участника коптевской ОПГ

Мосгорсуд прекратил уголовное дело участника коптевской ОПГ Владимира Бажанова по кличке Боцман, выяснили «Известия». Он обвинялся в бандитизме и незаконном хранении оружия — по данным следствия, Бажанов участвовал в покушении на представителя конкурирующей группировки в 1998 году. Тогда же бандиты случайно расстреляли и трамвай, проезжавший мимо, погибла одна из пассажирок. Впрочем, судьбу сообщника Боцмана, Сергея Замараева, всё равно будет решать суд, его дело изменений не претерпело. «Известия» рассказывают обстоятельства покушения, совершенного 25 лет назад.

Покушение и московский трамвай

За истечением срока давности прекращено дело в отношении участника коптевской ОПГ, сообщил «Известиям» представитель Мосгорсуда. По его словам, Владимиру Бажанову также отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Известному в криминальных кругах как Боцман, ему были предъявлены обвинения в бандитизме и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, Бажанов в 1998 году помогал своему коллеге по ОПГ Сергею Замараеву (Мэлс) скрыться с места преступления — после покушения на представителя тушинской преступной группировки Вячеслава Степанова (Слава Убогий).

Так, 12 января 1998 года Замараев пригласил жертву на встречу в бар «Долина» на Коптевской улице. После окончания беседы Степанов вышел на улицу, где еще один подельник Замараева выстрелил в Степанова не менее 20 раз из автомата Калашникова. От полученных ранений авторитет скончался на месте. Кроме него под огонь попал проходивший мимо трамвай. Одна из его пассажирок погибла, еще три человека были ранены. Боцман же увез Мэлса с места преступления на своей машине.

По данным источника «Известий», Замараев одно время был личным телохранителем главы коптевской ОПГ Сергея Зимина. Именно он, как полагают правоохранители, дал указание Мэлсу убить Степанова.

Справка «Известий» Коптевскую группировку создал в начале 1990-х годов Виктор Довжинов по кличке Потема. Особенностью банды было то, что ее члены не покушались на территории своих конкурентов. Начиная с 1994 года по Москве прокатилась волна убийств главарей коптевской группировки. 26 ноября 1994 года был убит ее авторитет Александр Соловьев по кличке Соловей, а в марте 1995 года — один из лидеров группировки Александр Наумов. В январе 1997 года у здания ГУВД Москвы на Петровке застрелили и его брата, также лидера этой ОПГ, Василия Наумова. В 1998–1999 годах погибли еще 10 лидеров группировки. К концу девяностых банда насчитывала около 250 участников и состояла в основном из спортсменов. После смерти братьев Наумовых ОПГ возглавил Сергей Зимин. В 1998 году ему заочно предъявили обвинение по делу об убийстве Вячеслава Степанова и гибели пассажирки трамвая, по которому сейчас проходят Замараев и Бажанов. Зимина объявили в розыск, но уголовное преследование было прекращено в 2007-м. Однако в 2021 году дело возобновили, и Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал Зимина.

Всего в одном производстве с делом о стрельбе на Коптевской улице было 63 дела, они возбуждались с 1993 по 2016 год по фактам убийств. Согласно обвинительному заключению, Замараев также причастен к убийству предпринимателя Владимира Кутепова. Известный в криминальных кругах под кличкой Кутеп бизнесмен был застрелен 13 февраля 1996 года. Тогда Замараев наблюдал за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам о его местонахождении, а те застрелили его.

Среди исполнителей убийства были также участник ореховской ОПГ, считавшийся ее основным киллером, Александр Пустовалов (Саша Солдат) и известные в тех кругах Марат Полянский и Дмитрий Усалев. Все они ранее уже были осуждены и приговорены к различным срокам. Например, Саша Солдат по совокупности обвинений по разным делам получил 24 года колонии строгого режима — как минимум за 11 заказных убийств. Их рассматривали три разных суда в 2005 и 2016 годах. На свободу один из самых известных киллеров должен выйти уже в ноябре этого года.

На данный момент, согласно картотеке суда, Замараеву инкриминируется только один эпизод убийства. Его адвокат отказался от комментариев, с защитником Бажанова связаться не удалось. Но источник «Известий» сообщил, что эпизод о покушении на Кутепова до сих пор вменяется Замараеву.

Давность роли не играет

Представитель международной коллегии адвокатов «Закон и право» Александр Бурчук в ответ на вопрос «Известий» о расследовании убийства, совершенного 25 лет назад, объяснил, что, несмотря на давность преступления, привлечение к уголовной ответственности может наступать в особых случаях.

— Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил о том, что в последнее время были раскрыты резонансные преступления минувших лет. Среди них фигурируют дела организованных преступных группировок, а также, например, дела о терроризме, — сказал эксперт.

Бурчук подчеркнул, что новые детали в расследовании подобных дел появляются в том числе и из-за развития криминалистической науки, а также вследствие работы уполномоченных органов в местах лишения свободы.

В случае нераскрытия преступления по горячим следам уголовное преследование обвиняемых может наступить и через десятки лет, пояснил «Известиям» криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов.

— Если уголовное дело не раскрыто, то оно не прекращается, не сдается в архив, оно приостанавливается до момента розыска лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, — рассказал он. — По моему мнению, в данном случае кого-то задержали, кто-то стал давать показания или заключил сделку с правосудием, и появились ранее неизвестные подробности о преступлениях прошлых лет.

Михаил Игнатов не исключил, что новые подробности могли случайно рассказать и уже осужденные фигуранты, находясь в колонии. Они могли «побравировать» перед сокамерниками тем, что совершали серьезные преступления, общались с «серьезными людьми», а эта информация дошла до оперативной части колонии и передалась в правоохранительные органы.

Изначально Замараев и Бажанов проходили по одному делу, которое было передано в Коптевский районный суд для рассмотрения по существу. На данный момент на скамье подсудимых находится только Замараев, он просил провести разбирательство с участием присяжных заседателей. По словам его адвоката Андрея Орлова, отбор присяжных состоится 2 ноября 2023 года.