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Органы бедствия: как удалось поймать банду, основанную силовиками

Членам группировки грозит пожизненное лишение свободы за более чем 30 похищений и убийств
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Действующие сотрудники Росгвардии — начальник штаба СОБР «Рысь» и оперуполномоченный, который в прошлом входил в отряд спецназа «Гром», — предположительно, находятся среди задержанных 5 декабря членов ОПГ. Об этом «Известиям» сообщили источники в правоохранительных органах. Всего под арестом уже 15 членов этой банды. Их подозревают более чем в 30 тяжких преступлениях, совершенных с 1998 года. ОПГ действовала на территории нескольких регионов, ее члены похищали и убивали политиков, предпринимателей и криминальных авторитетов. Выдал членов банды экс-сотрудник Росгвардии, задержанный силовиками в апреле 2023 года, сообщил источник «Известий». Подробности дела — в нашем материале.

Убивали и похищали

Членов организованной преступной группировки, которых 5 декабря задержали сотрудники силовых структур, выдал правоохранителям бывший росгвардеец из Реутова, сообщили «Известиям» источники в правоохранительных органах. Мужчина по фамилии Чеботарев сам был активным членом банды, его задержали в апреле 2023 года. Ранее он судим не был, является ветераном боевых действий, бывшим сотрудником МВД и даже получил несколько наград.

ОПГ
Фото: МВД России

5 декабря задержали восемь участников ОПГ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А всего по этому делу задержано уже 15 человек. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении, разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия.

Преступления совершались на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и других регионов.

Среди деяний банды, по версии следствия, убийство советника министра путей сообщения России в 2002-м, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы РФ в 2003 году, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002-м, похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка города Москвы и его сожительницы в 2004 году, а также расправы над несколькими криминальными авторитетами.

ОПГ
Фото: МВД России

Как считают силовики, Чеботарев лично участвовал в похищении хозяина Красногвардейского рынка и его сожительницы. За их освобождение тогда требовали $500 тыс. Их тела обнаружили в 2009 году в реке недалеко от города Пушкино с гирями, привязанными к ногам.

Всего участников банды подозревают в совершении более 30 тяжких и особо тяжких преступлений в период с 1998 года по настоящее время. В состав преступной группировки входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РФ и гражданские лица.

С марта 2023 года ее предполагаемый лидер — бывший военнослужащий Вооруженных сил, который долгое время прятался на Украине, — и другие активные участники ОПГ находятся под стражей. Второй вероятный главарь — сотрудник СОБР Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России — в 2006 году погиб в ДТП.

ОПГ
Фото: МВД России

Среди задержанных сейчас, предположительно, есть действующие сотрудники Росгвардии — начальник штаба СОБР «Рысь» и оперуполномоченный, который в прошлом входил в отряд спецназа «Гром», сообщили источники «Известий». Издание направило в Росгвардию запрос о том, ведутся ли в отношении их сотрудников следственные действия.

Остальные задержанные — гражданские лица, часть из которых в прошлом проходила службу в органах внутренних дел и внутренних войсках, добавили в МВД.

Правоохранительные органы продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия. В ноябре 2023 года дополнительно возбуждено уголовное дело по статье о создании банды и участии в ней.

Что грозит членам ОПГ

Многие представители крупных и крайне опасных преступных группировок могут долго оставаться на свободе, как произошло и в этом случае, пояснил «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— Это обусловлено множеством факторов, — рассказал юрист. — Например, это нахождение лидеров группировок за границей на протяжении продолжительного времени, тщательная координация их деятельности, в том числе с учетом осведомленности представителей группировок о методах ведения расследований. А также отсутствие прямых доказательств связи между совершенными преступлениями и представителями группировок.

ОПГ
Фото: МВД России

Кроме того, по его словам, представители таких преступных группировок могут влиять на властные структуры, что также помогает им годами избегать правосудия.

Бывший следователь СК, член международной Ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов отметил, что действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов нередко становятся участниками подобных группировок. Чаще всего они снабжают участников информацией о планах силовиков.

— Разработки в отношении таких банд могут вестись годами, приостанавливаться, а при выявлении новых фактов возобновляться, — пояснил он.

По его мнению, членам банды могут предъявить дополнительные обвинения по самым разным статьям.

ОПГ
Фото: МВД России

— Учитывая тяжесть квалификации совершенных преступлений, наказание может быть назначено достаточно суровое — вплоть до пожизненного лишения свободы, — подчеркнул Владимир Кузнецов.

При этом эксперт отметил, что расследование может занять длительное время, поскольку следствию необходимо установить личности всех участников группировки, а также доказать их причастность к совершению вменяемых им преступлений.

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