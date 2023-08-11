Все к своим: дело членов Коптевской ОПГ рассмотрят в их родном районе

Разбирательство дела двух участников Коптевской организованной преступной группировки — одной из самых влиятельных банд столицы 80-х и 90-х годов — началось 10 августа в Мосгорсуде. Впрочем, уже на предварительном заседании он решил, что по существу рассмотрение должно проходить в родном районе ОПГ — Коптево. На скамье подсудимых — Сергей Замараев и Владимир Бажанов, которых обвиняют в бандитизме, убийствах и незаконном хранении оружия. Эпизоды датируются 1996 и 1998 годами. Тогда были убиты бизнесмен, криминальный авторитет, примкнувший к конкурирующей группировке, а также пострадали пассажиры трамвая, проезжавшего мимо места покушения.

Стрельба на улице

Мосгорсуд 10 августа передал Коптевскому суду дело двух членов местной ОПГ Сергея Замараева и Владимира Бажанова. Они обвиняются в преступлениях, совершенных в 1996 и 1998 годах.

По данным следствия, Сергей Замараев и его подельники из ореховской ОПГ 13 февраля 1996 года «по приказу руководителей преступных сообществ» убили предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев наблюдал за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам о его местонахождении, а те застрелили его.

Фото: ТАСС/Христофоров Валерий

Сообщниками были Александр Пустовалов, известный под кличкой Саша-Солдат, Марат Полянский и Дмитрий Усалев. Все они ранее уже были осуждены и приговорены к различным срокам. Например, Саша-Солдат по совокупности обвинений по разным делам получил 24 года колонии строгого режима — как минимум за 11 заказных убийств. Их рассматривали три разных суда в 2005 и 2016 годах.

Помимо этого, правоохранители установили причастность Замараева к убийству криминального авторитета Вячеслава Степанова, представителя тушинской ОПГ . 12 января 1998 года он пригласил жертву на встречу в бар «Долина» на Коптевской улице. Когда после окончания беседы Степанов вышел на улицу, подельник Замараева произвел не менее 20 выстрелов из автомата.

От полученных ранений «авторитет» скончался на месте. Но кроме него под огонь попал проходивший мимо трамвай. Одна из его пассажирок скончалась, еще три человека были ранены.

Справка «Известий» Коптевская группировка была создана в начале 90-х годов Виктором Довжиновым по кличке Потема. Ее особенностью было то, что она не покушалась на территории своих конкурентов. В середине 90-х лидеры ОПГ — братья Александр и Василий Наумовы — пытались легализовать свой разросшийся незаконный бизнес. Начиная с 1994 года, по Москве прокатилась волна убийств главарей Коптевской группировки. 26 ноября 1994 года был убит ее «авторитет» Александр Соловьев по кличке Соловей, а в марте 1995 года — старший из братьев Наумовых, Александр. В январе 1997 года у здания ГУВД Москвы на Петровке застрелили и Василия Наумова. В 1998–1999 годах погибли еще десять лидеров группировки. К концу девяностых банда насчитывала около 250 участников и состояла в основном из спортсменов. После смерти братьев Наумовых ОПГ возглавил Сергей Зимин. В 1998 году ему заочно предъявили обвинение по делу об убийстве Вячеслава Степанова и гибели пассажирки трамвая, по которому сейчас проходят Замараев и Бажанов. Зимина объявили в розыск, но уголовное преследование было прекращено в 2007-м. Однако в 2021 году дело возобновили, и Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал Зимина.

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 1 августа 2023 года. 52-летнему Замараеву предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, а также в убийстве трех лиц, совершенном общеопасным способом, организованной группой, сопряженным с бандитизмом. Наказание по первому преступлению предусматривает от 8 до 15 лет, а по второму — от 8 до 20 лет колонии.

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А 50-летний Бажанов обвиняется в бандитизме и незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, организованной группой. Наказание за эти преступления предусматривает 8 до 15 лет и от 6 до 10 лет колонии соответственно.

На усмотрение присяжных

В случае нераскрытия преступления по горячим следам, уголовное преследование обвиняемых может наступить и через десятки лет, пояснил «Известиям» криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов.

— Если уголовное дело не раскрыто, то оно не прекращается, не сдается в архив, оно приостанавливается до момента розыска лиц, привлекаемых к уголовной ответственности , — рассказал он. — По моему мнению, в данном случае кого-то задержали, кто-то стал давать показания или заключил сделку с правосудием и появились ранее неизвестные подробности о преступлениях прошлых лет.

Он не исключил, что новые факты могли случайно рассказать и уже осужденные фигуранты, находясь в колонии. Они могли «побравировать» перед сокамерниками тем, что совершали серьезные преступления, общались с «серьезными людьми», а эта информация дошла до оперативной части колонии и передалась в правоохранительные органы.

Ранее обвиняемые заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

Адвокат Борис Митрофанский, комментируя возможность рассмотрения тяжких преступлений судом присяжных, рассказал «Известиям», что подобная практика порой является единственным способом добиться оправдательного приговора.

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— Раньше суды присяжных применялись реже. Сейчас же, если статья позволяет выбирать вид судопроизводства, то безусловно все стараются выбрать суд присяжных. В России на данный момент всего 3% оправдательных приговоров и основная их масса вынесена на основании вердикта присяжных, — рассказал юрист.

Также он отметил, что подобный вариант рассмотрения дела оптимален для обвиняемых и адвокатов, так как они могут максимально результативно выступить в прениях и осуществить защиту. Но эксперт не исключил последующей возможности отмены оправдательных приговоров на основе вердиктов присяжных судом апелляционной инстанции.