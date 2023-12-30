Стал известен мотив подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды

Мотивом подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца журналиста Владимира Легойды стало желание завладеть его автомобилем. Об этом 30 декабря сообщил источник «Известий».

По предварительной информации, подозреваемый ранее был ранее судим за разбой, однако вступил в ЧВК и был амнистирован. Свою жертву он встретил у магазина и пожилой человек согласился его подвезти.

Преступник хотел отнять деньги и угнать машину. После убийства он бросил тело жертвы в овраг у дороги и скрылся. Часть наличных денег обнаружили при обыске в его доме.

Ранее, 29 декабря, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 90-летнего мужчины, тело которого было найдено в подмосковном Видном. Убитый оказался отцом журналиста Владимира Легойды.

Отмечалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования был поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

На следующий день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого.

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