Реклама
Прямой эфир
Мир
Больше половины американцев посчитали 2023 год плохим для США
Армия
Чичерина выступила перед военнослужащими ЦВО на краснолиманском направлении
Мир
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
Мир
В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине
Мир
В США предложили ставить на технику маячки во избежание ее попадания в РФ или Китай
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождем в Москве 30 декабря
Мир
ЮАР обратилась в суд ООН с просьбой признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Мир
Небензя посоветовал Западу ждать «самых плохих новостей» по Украине
Политика
Кабмин не поддержал законопроект о введении только прямых выборов губернаторов
Мир
В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц
Мир
Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока
Мир
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 мм на $147,5 млн
Мир
На западе Украины за сутки демонтировали два памятника советскому солдату
Мир
Протестующие в Сербии разбили палатки в центре Белграда
Происшествия
Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М-11

Золотов исполнил новогоднее желание мальчика из Башкирии

0
Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jim West
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках благотворительной акции «Елка желаний» глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов исполнил мечту восьмилетнего Коли Червякова, живущего в Благовещенске в Республике Башкортостан.

Мальчик очень хотел походную палатку и составил письмо для «Елки желаний» вместе со своей мамой Галиной Червяковой. Золотов подарил Коле не только палатку, но и спальный мешок для нее, а также коврик и коробку сладостей.

Генерал пригласил мальчика в Уфу, столицу республики, вместе с его мамой и старшей сестрой Ульяной. Для них была организована экскурсия в уфимский отряд специального назначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. Гостям показали специальную автобронетехнику и экипировку спецназа войск национальной гвардии, а также комнату боевой славы.

Кроме того, в рамках благотворительной акции для гостей было организовано посещение Русского драматического театра. Дети с интересом посмотрели поставленную на сцене сказку «Волшебник Изумрудного города».

«Мы хотим выразить благодарность Виктору Васильевичу Золотову и руководству Управления Росгвардии по Республике Башкортостан за организацию такого праздника! Сын очень счастлив, что побывал на таком замечательном мероприятии, и мы еще долго будем об этом вспоминать!» — поделилась эмоциями мама Коли.

«Елка желаний – 2024»: как подать заявку на участие, что можно просить
Елки с мечтами детей во всех городах страны, также можно сделать онлайн-подарок

Ранее, 28 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желания двоих детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и встретился с ними в Доме правительства в Москве.

Тогда же участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» принял глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, исполнив новогодние мечты четырех детей.

27 декабря президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, шар с мечтой которого глава государства снял в рамках акции «Елка желаний». Мальчик всегда мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Звонок главы государства застал Никиту как раз в одном из помещений Эрмитажа. Президент также оказал содействие мальчику с необходимым для его здоровья лекарством.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023