Золотов исполнил новогоднее желание мальчика из Башкирии

В рамках благотворительной акции «Елка желаний» глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов исполнил мечту восьмилетнего Коли Червякова, живущего в Благовещенске в Республике Башкортостан.

Мальчик очень хотел походную палатку и составил письмо для «Елки желаний» вместе со своей мамой Галиной Червяковой. Золотов подарил Коле не только палатку, но и спальный мешок для нее, а также коврик и коробку сладостей.

Генерал пригласил мальчика в Уфу, столицу республики, вместе с его мамой и старшей сестрой Ульяной. Для них была организована экскурсия в уфимский отряд специального назначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. Гостям показали специальную автобронетехнику и экипировку спецназа войск национальной гвардии, а также комнату боевой славы.

Кроме того, в рамках благотворительной акции для гостей было организовано посещение Русского драматического театра. Дети с интересом посмотрели поставленную на сцене сказку «Волшебник Изумрудного города».

«Мы хотим выразить благодарность Виктору Васильевичу Золотову и руководству Управления Росгвардии по Республике Башкортостан за организацию такого праздника! Сын очень счастлив, что побывал на таком замечательном мероприятии, и мы еще долго будем об этом вспоминать!» — поделилась эмоциями мама Коли.

Ранее, 28 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желания двоих детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и встретился с ними в Доме правительства в Москве.

Тогда же участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» принял глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, исполнив новогодние мечты четырех детей.

27 декабря президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, шар с мечтой которого глава государства снял в рамках акции «Елка желаний». Мальчик всегда мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Звонок главы государства застал Никиту как раз в одном из помещений Эрмитажа. Президент также оказал содействие мальчику с необходимым для его здоровья лекарством.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.