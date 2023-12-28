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Бастрыкин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечты четырех детей

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», исполнив новогодние мечты четырех детей. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает ведомство.

Он снял с елки волшебные шары с пожеланиями. 8-летний Ваня Новиков из Сергиево-Посадского района Московской области мечтал о модели железной дороги, его ровесница Алена Кулакова из Москвы — о велосипеде, а 12-летний Денис и 8-летний Кирилл Сычевы очень хотели сходить на настоящий футбольный матч.

28 декабря ребята и их родители были приглашены в СКР, Бастрыкин тепло поприветствовал ребят. Кроме того, в мероприятии принял участие руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров.

Братья Сычевы —дети Героя России, удостоенного этого звания посмертно. Мальчики занимаются футболом и мечтали побывать на матче. Из рук председателя СКР они получили приглашение от футбольного клуба «Спартак-Москва», за который болеют.

Кроме того, Бастрыкин расспросил ребят об их планах на будущее, а они, в свою очередь, поделились, что хотят получить хорошее образование. Глава ведомства рассказал школьникам о системе ведомственных кадетских корпусов и предложил рассмотреть возможность поступления.

«Ребята, подумайте, у нас хорошие кадетские корпуса, где вы сможете получить достойное образование, найдете новых товарищей. Возможно, потом захотите поступить в наши академии», — подчеркнул он.

Другой мальчик, Ваня, имеет некоторые проблемы со здоровьем, но стойко переносит все трудности и делает большие успехи в учебе. По словам близких ребенка, он очень смышленый и ответственный, подумывает о профессии машиниста. Бастрыкин вручил ему модель железной дороги.

Также на встрече присутствовала девочка Алена, которая воспитывается в многодетной семье, увлекается вокалом, танцами и является лауреатом многих творческих конкурсов. Помимо этого, она также любит спорт, поэтому была рада подаренному велосипеду. Во время мероприятия в СКР девочка исполнила патриотическую песню, которая очень понравилась всем присутствующим.

Во время чаепития Бастрыкин расспросил мам ребят о том, какая им нужна помощь, и пообещал, что ведомство обязательно окажет содействие в решении вопросов. Он также пожелал гостям здоровья, успехов и исполнения всех желаний.

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27 декабря президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, шар с мечтой которого глава государства снял в рамках акции «Елка желаний». Мальчик всегда мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Звонок главы государства застал Никиту как раз в одном из помещений Эрмитажа. Президент также оказать содействие мальчику с необходимым для его здоровья лекарством.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.

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