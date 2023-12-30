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Военный аналитик указал на 20-кратное сокращение западной помощи Украине

Военный аналитик Михайлов: помощь Запада Украине сократилась в 20 раз
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Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Как бы Украине ни хотелось иного, но за год помощь ей сократилась с $4-5 млрд в месяц до $200-250 млн. К концу 2023 года она показала, что проигрывает военную кампанию и страны—спонсоры всё активнее сокращают ассигнования Киеву, рассказал 29 декабря военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Сократилась помощь в 10-20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад. Но сейчас не конец 2022 года, сейчас конец 2023 года, и Украина проигрывает эту военную кампанию. На Западе понимают, что миллиарды туда заливать уже бессмысленно. Они продолжают что-то давать, чтобы Киев не капитулировал прямо перед Новым годом», — отметил Михайлов в беседе с URA.RU.

Аналитик обратил внимание на то, как изменился состав помощи спонсоров Украины. Это пакеты среднем на $200-350 млн из боеприпасов.

«Это не пусковые установки, не новые САУ (самоходные артиллерийские установки), не новые западные танки, тем более не новые самолеты», — заключил эксперт.

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29 декабря заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили большую часть оружия и техники, которые поставили Украине западные страны.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он.

В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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