Залужный уволил внештатную помощницу за призывы не бояться умирать на фронте

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволил внештатную помощницу Аллу Мартынюк. Она вызвала скандал призывом к украинцам не бояться посылать детей на фронт, поскольку все всё равно умрут. Запись об этом 29 декабря появилась в Telegram-канале ВСУ.

«Для предотвращения манипуляций в масс-медиа хочу отметить: внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением. Также информирую, что от 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — сказано в сообщении.

39-летняя Мартынюк — уроженка Киева, училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого. В 2002-м бросила учебу и уехала в Москву, где делала карьеру певицы, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Отмечается, что в Москве она в первый раз вышла замуж, однако в 2008-м развелась и вернулась в Киев, где и продолжила работу.

29 декабря в украинском сегменте интернет появился ролик, в котором еще внештатная советница главнокомандующего ВСУ Алла Мартынюк призывает военнообязанных украинских граждан не бояться умереть на фронте. По ее словам, смерть настигнет каждого, поэтому и лучше умереть достойно.

Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас.

Комментируя инициативу законодателей, 26 декабря депутат рады Евгений Шевченко заявил, что внесенный проект закона загоняет граждан в угол, он нарушает основные права и свободы. По мнению политика, этот закон может стать орудием мести государства.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.