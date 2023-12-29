Советница главкома ВСУ Мартынюк посоветовала украинцам не бояться умереть
Военнообязанным украинским гражданам не стоит бояться умереть. Об этом заявила внештатная советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Алла Мартынюк.
«Мы все умрем, и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина», — сказала она в видеофрагменте, опубликованном агентством УНИАН в Telegram-канале 29 декабря.
Мартынюк посоветовала родителям, чьим детям пришли повестки в военкомат, не впадать в истерику. По словам советницы Залужного, нужно верить в то, что сын действительно герой и что «он лучший цвет нации».
Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.
26 декабря депутат рады Евгений Шевченко заявил, что внесенный проект закона загоняет граждан в угол, он нарушает основные права и свободы. По мнению политика, этот закон может стать орудием мести государства.
Позднее, 27 декабря, руководство партии «Слуга народа» посоветовало депутатам Верховной рады не комментировать проект о мобилизации в стране. При этом законопроект вызывает опасение у многих, добавил близкий к руководству украинской партии депутат.
В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.