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Советница главкома ВСУ Мартынюк посоветовала украинцам не бояться умереть

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Фото: Global Look Press/Nazar Furyk
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Военнообязанным украинским гражданам не стоит бояться умереть. Об этом заявила внештатная советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Алла Мартынюк.

«Мы все умрем, и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина», — сказала она в видеофрагменте, опубликованном агентством УНИАН в Telegram-канале 29 декабря.

Мартынюк посоветовала родителям, чьим детям пришли повестки в военкомат, не впадать в истерику. По словам советницы Залужного, нужно верить в то, что сын действительно герой и что «он лучший цвет нации».

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Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

26 декабря депутат рады Евгений Шевченко заявил, что внесенный проект закона загоняет граждан в угол, он нарушает основные права и свободы. По мнению политика, этот закон может стать орудием мести государства.

Позднее, 27 декабря, руководство партии «Слуга народа» посоветовало депутатам Верховной рады не комментировать проект о мобилизации в стране. При этом законопроект вызывает опасение у многих, добавил близкий к руководству украинской партии депутат.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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