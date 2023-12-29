В Эр-Рияде отложили матч за Суперкубок Турции по футболу

Матч за Суперкубок Турции по футболу между клубами «Галатасарай» и «Фенербахче», который был намечен на вечер пятницы, 29 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), отменен. По последним данным, футболисты решили вернуться в Турцию после запрета носить футболки с изображением Ататюрка, пишет Habertruk.

Исполняющий обязанности президента спортивного клуба «Галатасарай» Эрден Тимур заявил изданию, что команда приняла решение вернуться домой, и пообещал позже сделать совместное заявление. «Фенербахче» также вызвали самолет команды в аэропорт раньше установленного срока из-за произошедших событий.

Причиной конфликта стал факт столетия современного государства в Турции — футболисты клубов хотели провести матч за Суперкубок с национальным гимном, флагом, в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя Турецкой Республики.

В частности, игроки «Фенербахче» хотели выйти с транспарантом с цитатой Ататюрка «Мир дома — мир во всем мире». А «Галатасарай» взять цитату экс-президента: «Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок». Однако власти Саудовской Аравии отказали клубам, пояснил «Спорт-Экспресс».