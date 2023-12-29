В Эр-Рияде отложили матч за Суперкубок Турции по футболу
Матч за Суперкубок Турции по футболу между клубами «Галатасарай» и «Фенербахче», который был намечен на вечер пятницы, 29 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), отменен. По последним данным, футболисты решили вернуться в Турцию после запрета носить футболки с изображением Ататюрка, пишет Habertruk.
Исполняющий обязанности президента спортивного клуба «Галатасарай» Эрден Тимур заявил изданию, что команда приняла решение вернуться домой, и пообещал позже сделать совместное заявление. «Фенербахче» также вызвали самолет команды в аэропорт раньше установленного срока из-за произошедших событий.
Причиной конфликта стал факт столетия современного государства в Турции — футболисты клубов хотели провести матч за Суперкубок с национальным гимном, флагом, в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя Турецкой Республики.
В частности, игроки «Фенербахче» хотели выйти с транспарантом с цитатой Ататюрка «Мир дома — мир во всем мире». А «Галатасарай» взять цитату экс-президента: «Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок». Однако власти Саудовской Аравии отказали клубам, пояснил «Спорт-Экспресс».
По данным сайта Fanatik, переговоры между саудовскими чиновниками и представителями турецких клубов длились более трех часов, но завершились безрезультатно. Команды получили указание не покидать отель и не прибыли на стадион.
11 декабря Турецкая футбольная федерация объявила о приостановке чемпионата страны на уровне всех лиг в связи с избиением арбитра Халила Умута Мелера. Федерация заявила, что нападение спровоцировали менеджеры, тренеры и телекомментаторы, делавшие заявления о работе судей.
В тот день состоялся матч чемпионата Турции между командами «Анкарагюджю» и «Ризеспор». Игра закончилась со счетом 1:1 после гола нападающего гостей Адольфо Гайча на седьмой компенсированной минуте. После финального свистка президент «Анкарагюджю» Фарук Коква подбежал к Мелеру и ударил его кулаком в лицо, после чего другие представители клуба стали избивать арбитра ногами.