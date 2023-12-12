В Турции остановили чемпионат страны по футболу из-за избиения судьи

Турецкая футбольная федерация объявила 11 декабря о приостановке чемпионата страны на уровне всех лиг в связи с избиением арбитра Халила Умута Мелера.

«Сегодня эту подлую атаку совершили не только против Халила Умута Мелера. Это бесчеловечное нападение было совершено против всего турецкого футбола. В отношении лиц, виновных в произошедшем, были возбуждены уголовные дела. <…> По решению совета директоров матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Федерация заявила, что нападение спровоцировали менеджеры, тренеры и телекомментаторы, делавшие заявления о работе судей. В организации пригрозили уголовными делами всем, кто был причастен к избиению.

11 декабря состоялся матч чемпионата Турции между командами «Анкарагюджю» и «Ризеспор». Игра закончилась вничью со счетом 1:1 после гола нападающего гостей Адольфо Гайча на седьмой компенсированной минуте. После финального свистка президент «Анкарагюджю» Фарук Коква подбежал к Мелеру и ударил его кулаком в лицо, после чего другие представители клуба стали избивать арбитра ногами.

Ранее, 28 октября, во время матча любительской лиги Краснодара AFL между командами «Изумруд» и «Тлюстенхабль» игрок ударил судью и отправил его в нокаут из-за желтой карточки. Матч был закончен досрочно.