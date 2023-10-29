В Краснодаре футболист отправил арбитра в нокаут за желтую карточку
В Краснодаре футболист отправил в нокаут главного арбитра, показавшего ему желтую карточку в ходе матча 28 октября. Момент удара попал на видео.
Инцидент произошел во время игры команд «Изумруд» и «Тлюстенхабль» любительской лиги Краснодара AFL. На кадрах можно увидеть, как один из игроков падает от боли после столкновения с другим.
После этого прозвучал свисток арбитра, который показал спортсмену желтую карточку. Футболист посчитал это несправедливым и ударил судью.
От удара арбитр упал на поле, что привело к досрочному завершению матча. Известно, что арбитру понадобилась медицинская помощь.
Ранее, 14 октября, футболисты красноярского клуба «Енисей» после проигрыша подмосковным «Химкам» накинулись на бол-боя, подававшего игрокам команд мячи во время игры. В итоге вратарь команды Евгений Ставер был удален с поля.