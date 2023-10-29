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В Краснодаре футболист отправил арбитра в нокаут за желтую карточку

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Фото: AFL
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В Краснодаре футболист отправил в нокаут главного арбитра, показавшего ему желтую карточку в ходе матча 28 октября. Момент удара попал на видео.

Инцидент произошел во время игры команд «Изумруд» и «Тлюстенхабль» любительской лиги Краснодара AFL. На кадрах можно увидеть, как один из игроков падает от боли после столкновения с другим.

После этого прозвучал свисток арбитра, который показал спортсмену желтую карточку. Футболист посчитал это несправедливым и ударил судью.

От удара арбитр упал на поле, что привело к досрочному завершению матча. Известно, что арбитру понадобилась медицинская помощь.

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Ранее, 14 октября, футболисты красноярского клуба «Енисей» после проигрыша подмосковным «Химкам» накинулись на бол-боя, подававшего игрокам команд мячи во время игры. В итоге вратарь команды Евгений Ставер был удален с поля.

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