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Футболисты «Енисея» атаковали бол-боя после поражения от «Химок»

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Фото: Скриншот трансляции матча
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Футболисты красноярского клуба «Енисей» после проигрыша подмосковным «Химкам» 14 октября накинулись на бол-боя, подававшего игрокам команд мячи во время игры. В итоге вратарь команды Евгений Ставер был удален с поля.

Когда футболисты «Енисея» подбежали к мальчику, стоящему на границе поля, то стали высказывать ему свое недовольство. Игроки «Химок» подошли к месту конфликта, чтобы защитить его, отмечает «Спорт-Экспресс».

Судья показал вратарю команды-гостя красную карточку, несмотря на уже завершившуюся встречу.

По версии команды, бол-бой несколько раз сразу не передал Ставеру мяч во время игры. «Енисей» уступил подмосковной команде с минимальным счетом 0:1.

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В апреле руководство мюнхенского футбольного клуба «Бавария» решило отстранить на один матч футболиста команды, 31-летнего сенегальца Садио Мане. После встречи Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 11 апреля спортсмен решил выяснить отношения со своим одноклубником Лероем Сане, нанеся ему удар в лицо.

Сенегальский форвард заплатил штраф за нападение на товарища по команде.

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