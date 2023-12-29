Будущая немецкая партия, возглавляемая немецким политиком и членом бундестага Сарой Вагенкнехт, планирует активно выступать за экономическое сближение с Россией. Об этом в пятницу, 29 декабря, заявила эксперт по международным отношениям и доверенное лицо Вагенкнехт Севим Дагделен в программе Morgenmagazin телеканала ZDF.

«Союз Сары Вагенкнехт» отвергает экономическую войну и глупые энергетические санкции против России», — сказала она.

Кроме того, Дагделен выступила против «неконтролируемой иммиграции», а также за то, чтобы в политике предоставления убежища было больше «разума» и «реальности».

«Мы упорно работаем и сделаем всё возможное, чтобы сделать разумное и серьезное предложение избирателям на выборах в Восточной Германии», — поделилась доверенное лицо Вагенкнехт.

Кроме того, Дагделен указала на существенные отличия «Союза Сары Вагенкнехт» с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). По ее словам, у новой партии другие социальная, экономическая, оборонная и медицинская политики, а также нет «никакого сходства с АдГ».

Отмечается, что Вагенкнехт покинула Левую партию в октябре 2023 года вместе с девятью другими депутатами, в том числе Дагделен. В январе «Союз Сары Вагенкнехт» начнет активно действовать, в июне 2024 года примет участие в выборах в Европейский парламент, а осенью — в земельных выборах в Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии.

В этот же день посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев рассказал, что расчет Германии на отказ от энергоносителей из России не оправдался. По его словам, отказ от поставок российских энергоносителей — выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности.

Ранее, 9 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц на съезде немецкой Социал-демократической партии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет РФ, из-за чего в ЕС растут цены на топливо.

29 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что у Германии нет суверенитета, поэтому страна согласна и с финансированием Украины, и с другими позициями «союзников». По его словам, Запад сам перекрывает себе пути доступа к дешевым энергоносителям. Такими действиями государства, которые обрывают связи с Москвой, наносят урон своей экономике.

26 ноября депутат ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Бакхейт указал на вред антироссийских санкций для немецкой экономики. Он подчеркнул, что российская экономика продолжает расти, а вот немецкая сокращается. Он также подчеркнул, что не считает решение правительства ФРГ поставлять оружие Украине хорошим, добавив, что его партия выступает против этого.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.