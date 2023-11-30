У Германии нет суверенитета, поэтому страна согласна и с финансированием Украины, и с другими позициями «союзников», заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конгресса молодых ученых в среду, 29 ноября.

Путин напомнил о согласии ФРГ с закрытием газопровода, по которому российский газ поставлялся через Польшу. В то же время западные страны, в том числе Германия, продолжают финансировать Украину и направлять вооружение Киеву.

«А немцы это всё глотают, потому что у них нет чего? Суверенитета. А у некоторых руководителей правительства нет и, видимо, достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Они известны, над ними весь мир посмеивается», — высказался президент в ходе мероприятия, запись которого опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, Запад сам перекрывает себе пути доступа к дешевым энергоносителям. Такими действиями государства, которые обрывают связи с Москвой, наносят урон своей экономике.

Ранее, 26 ноября, заявил депутат ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт указал на вред антироссийских санкций для немецкой экономики. Он подчеркнул, что российская экономика продолжает расти, а вот немецкая сокращается. Он также подчеркнул, что не считает решение правительства ФРГ поставлять оружие Украине хорошим, добавив, что его партия выступает против этого решения правительства.

Ранее, 8 сентября, глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст в разговоре с «Известиями» назвал ввод Германией антироссийских санкций ошибкой, ударившей больше по самому Берлину, чем по Москве. Эрнст также сообщил, что республике угрожает ускоренный рост цен и, как следствие, высокая инфляция.

Перед этим, 27 августа, канцлер Германии Олаф Шольц пожаловался, что рост экономики в Германии неудовлетворительный, так как страна ощущает на себе основную тяжесть ослабления экономики во всем мире из-за своей зависимости от экспорта.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.