Маши и медведи: какие персонажи заполонили новогодние утренники

Чтобы встретить Новый год «в образе», взрослые чаще всего приобретали костюмы Деда Мороза и Снегурочки, а для детских утренников активно скупали наряды принцесс, лисичек, мушкетеров и медведей, сообщили «Известиям» представители маркетплейсов. Ожидаемо в топе продаж оказался символ наступающего года — дракон. На праздничный образ россияне тратили в среднем 4,3 тыс. рублей. Важно, чтобы костюм был из качественной и дышащей ткани, соответствовал размеру ребенка и условиям проведения утренника, напомнили врачи.

Принцессы и драконы

Готовясь к новогодним праздникам, россияне активнее, чем год назад, приобретали и заказывали пошив или аренду карнавальных костюмов, отмечают опрошенные «Известиями» участники рынка. Рост произошел благодаря возврату корпоративных вечеринок и торжественных мероприятий, считают аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (анализирует данные более чем с 1 млн онлайн-касс).

Только на Wildberries в декабре купили более миллиона детских и взрослых карнавальных костюмов. В среднем праздничный образ — наряд и аксессуары к нему — обходился в 4,3 тыс. рублей, подсчитали в «Чек Индексе».

На наряд при этом тратили 3690 рублей. Это на 13% выше, чем в прошлом году. На столько же выросло число покупок. Атрибуты и аксессуары обходились в среднем в 647 рублей (+15%). Число покупок дополнений к образу стало больше почти на треть по сравнению с 2022 годом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Цены на индивидуальный пошив костюмов начинаются от 2 тыс. рублей, рассказал «Известиям» руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Сёмочкин. Спрос на пошив и ремонт новогодних костюмов, по его словам, в этом году вырос на 57%.

Образы Деда Мороза и Снегурочки оказались самыми популярными в декабре этого года и для аренды , добавил он.

— Также внезапно в лидеры выбился костюм Тора — россияне активно арендуют его доспехи, красный плащ и знаменитый молот. На третьем месте по доле спроса костюм медведя, а на четвертом — девочки Маши из той же всем известной сказки, — отметил Александр Сёмочкин.

Заметнее всего, по его словам, в этом году вырос спрос на аренду костюмов символа наступающего года — дракона.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Его брали напрокат в два раза чаще, чем в прошлом сезоне. На 76% увеличился спрос на аренду костюма Маши, на 55% — медведя. Популярностью пользуются и другие лесные персонажи. Так, костюм ежика арендовали чаще на 62%, а костюм лисички — на 43%, — добавил эксперт.

Год назад на российских утренниках чаще всего можно было встретить девочек в костюме Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» или Леди Баг, а мальчиков в образе снеговика либо зеленого монстра из компьютерной игры Roblox, то в этом году предпочтения поменялись.

— Девочки пойдут на утренник в костюмах принцессы и лисички. Из сказочных персонажей популярнее всего Маша и Снежная королева. Мальчики в этом году наряжаются в драконов и мушкетеров, — пояснил Александр Сёмочкин.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

У покупателей «Яндекс Маркета» в топ новогодних товаров попали костюмы бурого медведя и ободки со снежинками, а также всё, что связано с драконом, — костюмы, шапки, маски, ободки и даже электрические светящиеся крылья, сообщили «Известиям» в сервисе.

Традиционно популярными остаются костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Интерес к одежде и атрибутам праздничного волшебника и его внучки вырос в этом году более чем на 30%, подсчитали в «Чек Индексе». Именно костюм Деда Мороза лидирует и в продажах на Ozon. В среднем он обходится там от 1,5 тыс. рублей до 2,1 тыс. рублей.

Как выбрать новогодний костюм для ребенка

При выборе праздничного костюма для ребенка важно обращать внимание на материал, из которого он сшит, рассказал «Известиям» врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом» Евгений Гвоздик.

— Одежда для новогоднего костюма должна содержать как можно меньше синтетических компонентов, быть «дышащей», так как предполагается, что новогодние праздники — это время, когда ребенок особенно активен, — рассказал он.

Врач предложил заранее изучить, какие красители и материалы используются при изготовлении костюма, чтобы не приобрести изделие низкого качества. Например, можно потереть ткань влажной тряпочкой и посмотреть, не остаются ли цветные следы, посоветовала дерматолог детской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Булыжникова.

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— Если краситель не стойкий, есть вероятность, что он может окрасить кожу ребенка, из-за чего случаются контактные аллергические дерматиты, — пояснила врач.

Лучше всего, по ее словам, приобретать образы в официальных магазинах, чтобы иметь возможность при необходимости обратиться к продавцу либо производителю.

— Костюм должен соответствовать размеру ребенка, не быть тугим, не передавливать ни в каких местах, — обратила внимание она.

Если костюм всё же сделан из синтетических материалов, то врач посоветовала проследить, чтобы у него была хлопчатобумажная подкладка.

Фото: РИА Новости

— Если такой подкладки нет, можно создать ее с помощью нательного хлопчатобумажного белья. То есть надеть под костюм футболку или маечку, чтобы ребенку было комфортно, — подчеркнула Юлия Булыжникова.

Важно, по ее словам, следить за температурным режимом. Если праздник проходит в теплом помещении, то во избежание перегрева какие-то части костюма можно не надевать. На улице же, наоборот, нужно предусмотреть верхнюю одежду либо выбрать костюм такого размера, чтобы его можно было надеть на куртку.

Фурнитура и украшения должны хорошо держаться, поскольку дети могут засунуть оторвавшуюся пуговицу в рот или нос.