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Маши и медведи: какие персонажи заполонили новогодние утренники

Принцессы, мушкетеры и лисички соперничают со Снежной королевой
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Чтобы встретить Новый год «в образе», взрослые чаще всего приобретали костюмы Деда Мороза и Снегурочки, а для детских утренников активно скупали наряды принцесс, лисичек, мушкетеров и медведей, сообщили «Известиям» представители маркетплейсов. Ожидаемо в топе продаж оказался символ наступающего года — дракон. На праздничный образ россияне тратили в среднем 4,3 тыс. рублей. Важно, чтобы костюм был из качественной и дышащей ткани, соответствовал размеру ребенка и условиям проведения утренника, напомнили врачи.

Принцессы и драконы

Готовясь к новогодним праздникам, россияне активнее, чем год назад, приобретали и заказывали пошив или аренду карнавальных костюмов, отмечают опрошенные «Известиями» участники рынка. Рост произошел благодаря возврату корпоративных вечеринок и торжественных мероприятий, считают аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (анализирует данные более чем с 1 млн онлайн-касс).

Только на Wildberries в декабре купили более миллиона детских и взрослых карнавальных костюмов. В среднем праздничный образ — наряд и аксессуары к нему — обходился в 4,3 тыс. рублей, подсчитали в «Чек Индексе».

На наряд при этом тратили 3690 рублей. Это на 13% выше, чем в прошлом году. На столько же выросло число покупок. Атрибуты и аксессуары обходились в среднем в 647 рублей (+15%). Число покупок дополнений к образу стало больше почти на треть по сравнению с 2022 годом.

Пункт выдачи заказа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Цены на индивидуальный пошив костюмов начинаются от 2 тыс. рублей, рассказал «Известиям» руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Сёмочкин. Спрос на пошив и ремонт новогодних костюмов, по его словам, в этом году вырос на 57%.

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Образы Деда Мороза и Снегурочки оказались самыми популярными в декабре этого года и для аренды, добавил он.

— Также внезапно в лидеры выбился костюм Тора — россияне активно арендуют его доспехи, красный плащ и знаменитый молот. На третьем месте по доле спроса костюм медведя, а на четвертом — девочки Маши из той же всем известной сказки, — отметил Александр Сёмочкин.

Заметнее всего, по его словам, в этом году вырос спрос на аренду костюмов символа наступающего года — дракона.

Костюм дракона
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Его брали напрокат в два раза чаще, чем в прошлом сезоне. На 76% увеличился спрос на аренду костюма Маши, на 55% — медведя. Популярностью пользуются и другие лесные персонажи. Так, костюм ежика арендовали чаще на 62%, а костюм лисички — на 43%, — добавил эксперт.

Год назад на российских утренниках чаще всего можно было встретить девочек в костюме Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» или Леди Баг, а мальчиков в образе снеговика либо зеленого монстра из компьютерной игры Roblox, то в этом году предпочтения поменялись.

— Девочки пойдут на утренник в костюмах принцессы и лисички. Из сказочных персонажей популярнее всего Маша и Снежная королева. Мальчики в этом году наряжаются в драконов и мушкетеров, — пояснил Александр Сёмочкин.

Мальчик в костюме
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

У покупателей «Яндекс Маркета» в топ новогодних товаров попали костюмы бурого медведя и ободки со снежинками, а также всё, что связано с драконом, — костюмы, шапки, маски, ободки и даже электрические светящиеся крылья, сообщили «Известиям» в сервисе.

Традиционно популярными остаются костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Интерес к одежде и атрибутам праздничного волшебника и его внучки вырос в этом году более чем на 30%, подсчитали в «Чек Индексе». Именно костюм Деда Мороза лидирует и в продажах на Ozon. В среднем он обходится там от 1,5 тыс. рублей до 2,1 тыс. рублей.

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Как выбрать новогодний костюм для ребенка

При выборе праздничного костюма для ребенка важно обращать внимание на материал, из которого он сшит, рассказал «Известиям» врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом» Евгений Гвоздик.

— Одежда для новогоднего костюма должна содержать как можно меньше синтетических компонентов, быть «дышащей», так как предполагается, что новогодние праздники — это время, когда ребенок особенно активен, — рассказал он.

Врач предложил заранее изучить, какие красители и материалы используются при изготовлении костюма, чтобы не приобрести изделие низкого качества. Например, можно потереть ткань влажной тряпочкой и посмотреть, не остаются ли цветные следы, посоветовала дерматолог детской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Булыжникова.

Врач и ребенок
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Если краситель не стойкий, есть вероятность, что он может окрасить кожу ребенка, из-за чего случаются контактные аллергические дерматиты, — пояснила врач.

Лучше всего, по ее словам, приобретать образы в официальных магазинах, чтобы иметь возможность при необходимости обратиться к продавцу либо производителю.

— Костюм должен соответствовать размеру ребенка, не быть тугим, не передавливать ни в каких местах, — обратила внимание она.

Если костюм всё же сделан из синтетических материалов, то врач посоветовала проследить, чтобы у него была хлопчатобумажная подкладка.

Ребонок
Фото: РИА Новости

— Если такой подкладки нет, можно создать ее с помощью нательного хлопчатобумажного белья. То есть надеть под костюм футболку или маечку, чтобы ребенку было комфортно, — подчеркнула Юлия Булыжникова.

Важно, по ее словам, следить за температурным режимом. Если праздник проходит в теплом помещении, то во избежание перегрева какие-то части костюма можно не надевать. На улице же, наоборот, нужно предусмотреть верхнюю одежду либо выбрать костюм такого размера, чтобы его можно было надеть на куртку.

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Фурнитура и украшения должны хорошо держаться, поскольку дети могут засунуть оторвавшуюся пуговицу в рот или нос.

Карнавальную маску, по словам Юлии Булыжниковой, нужно выбирать гладкую изнутри, без острых углов и элементов, которые могут поцарапать ребенка. Не должно быть и интенсивного химического запаха.

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