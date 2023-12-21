Нашли повод: эксперты предупредили об интересе мошенников к новогодним корпоративам
Декабрь — традиционная пора новогодних корпоративов в российских компаниях. На их проведение порой тратятся немалые средства, что привлекает мошенников. Подробности о том, как злоумышленники наживаются на корпоративах и как защититься от подобных угроз, читайте в материале «Известий».
Горячая пора
Новогодние празднества в рамках фирмы или организации, с конкурсами, застольем и подарками, уже стали традицией в России. Однако об этой традиции знают и мошенники.
— Новогодние корпоративы интересны аферистам по нескольким причинам, — говорит в беседе с «Известиями» судебный эксперт Татьяна Коробова. — Первая из них — финансовая: компании обычно тратят много денег на организацию праздничных мероприятий для своих сотрудников.
В связи с этим у злоумышленников возникает соблазн получить доступ к финансовым средствам компании, а также при возможности похитить личные данные сотрудников. Как отмечает Татьяна Коробова, аферистов привлекает и то, что новогодний корпоратив — это разовое мероприятие, которое проходит в то время, когда большинство людей настроены на праздничный лад, расслаблены и более доверчивы к окружающим.
Впрочем, новогодние корпоративы всё же не являются для мошенников такой уж простой целью, отмечает главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников. Дело в том, что подобные мероприятия обычно организуются заранее — представитель компании зачастую приезжает на место для оплаты заказа по кассовому чеку. Тем не менее определенные уловки у злоумышленников всё же есть.
Секретари под прицелом
По словам Дмитрия Овчинникова, наиболее вероятный вариант новогодних схем мошенников, связанных с корпоративами, — это таргетированные атаки на секретарей и организаторов праздничных мероприятий в компаниях. При таком сценарии мошенники могут потребовать произвести дополнительную оплату путем перевода денег.
Адвокат и управляющий партнер московского адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин отмечает, что сообщения о возможности проведения праздника по выгодной цене в условиях повышенного спроса и нехватки площадок могут привлечь потенциальных жертв.
— Известен случай, когда, прикрываясь реально существующим развлекательным центром, преступник, разместивший ложное объявление в интернете, добился перевода ему в порядке предоплаты 50 тыс. рублей за организацию и проведение новогоднего корпоратива, — рассказывает собеседник «Известий». — При этом в самом развлекательном центре ничего об этом не знали.
Матюнин дополняет, что «наживка» в виде ложного предложения об организации празднования может быть подброшена по любому из возможных дистанционных каналов: через фейковый сайт, рекламное объявление, SMS, звонок «из компании» и так далее — всё зависит от предпочтений самих мошенников. Впрочем, сотрудники компаний также могут оказаться под прицелом злоумышленников.
— Распространенная тактика — отправка фальшивых приглашений на корпоративные мероприятия, — говорит Татьяна Коробова. — Злоумышленники создают электронные письма, имитирующие официальные сообщения от компании, и отправляют их сотрудникам, приглашая тех принять участие в мероприятии.
Цель таких рассылок — получить доступ к личной информации сотрудников или же установить вредоносное программное обеспечение на их компьютеры. Другая популярная схема — проведение поддельных розыгрышей или лотерей якобы от имени организации. Злоумышленники предлагают сотрудникам участвовать в розыгрышах с ценными призами, но требуют предоставить их банковские данные или оплатить какие-либо сборы для участия. Это может привести к финансовым потерям или утечке личной информации.
Сохраняя спокойствие
Чтобы защититься от мошенников, Олег Матюнин советует соблюдать несколько правил безопасности. Прежде всего стоит помнить, что привлекательное новогоднее предложение, требующее мгновенного ответа, не может быть выгодным.
— Во-вторых, не стоит верить на слово человеку, звонящему или пишущему вам по финансовому вопросу, — говорит собеседник «Известий». — Как известно, мошенники с легкостью воспроизводят не только звонки из call-центров, компаний и госорганов, но также от друзей, знакомых и родственников.
Матюнин советует использовать защиту от спама на телефоне и e-mail, одновременно удаляя любые рекламные объявления по новогодней тематике. Если же речь идет об аренде зала и организации банкета под новогодний корпоратив, то необходимо лично заранее приехать в то заведение, где планируется праздничное мероприятие, и проверить всю юридическую информацию о нем.
Что касается любых отношений, связанных с организацией и проведением праздника, то их Олег Матюнин рекомендует оформлять официально — с заключением договора, проверкой контрагентов, счетами и безналичной оплатой. Впрочем, сегодня не все залы могут быть готовы составить договор и принять оплату в безналичной форме — тут всё зависит от региона и уровня заведения.
— В такой ситуации надо отдавать себе отчет, что коллектив юридически всегда более защищен, если услуга предоставляется с полным оформлением, нежели наоборот, — подчеркивает специалист.
Если же заказ услуг по оформлению корпоратива возможен исключительно в дистанционной форме, то нужно использовать все доступные способы проверки контрагента. Среди них — проверка подлинности сайта, идентификация организатора корпоратива и предварительный созвон по официальным контактам. При таком подходе не обойдется без пауз, а злоумышленники, как правило, теряют интерес к дотошным и неторопливым покупателям: преступные схемы не рассчитаны на длительное взаимодействие и ответы на грамотные вопросы.
Ответные меры
Если же вы все-таки стали жертвой мошенников, занимаясь организацией новогоднего корпоратива, Олег Матюнин советует действовать быстро и грамотно. Первый шаг — связаться с банком и заблокировать все карты, с которых могут быть списаны средства. Затем необходимо подробно зафиксировать всю известную вам информацию о происшедшем — к примеру, вы можете надиктовать голосовое сообщение или снять видео.
— Соберите в одном месте любые материалы (фото, аудио, видео, снимки экрана с изображениями чатов, журнала звонков, адресов интернет-страниц и так далее), на которых содержится всё, имеющее отношение к произошедшему, — рассказывает собеседник «Известий».
Затем необходимо позвонить в полицию: сообщите, что желаете сделать устное заявление о происшествии, и расскажите, что случилось. Следующий шаг — общение с юристом или адвокатом, который поможет составить подробное письменное заявление о происшествии. Как отмечает Олег Матюнин, все действия (кроме составления заявления) могут занять около часа или чуть больше.
Татьяна Коробова напоминает, что при первых подозрениях на мошенничество необходимо немедленно связаться с представителями компании, от лица которой организуется корпоратив, и уведомить их о произошедшем. При оперативном и правильном выполнении всех этих шагов есть шанс, что действия мошенников будут прекращены, а похищенные деньги удастся вернуть.
— Организация новогодних корпоративов несет в себе определенные риски мошенничества, — заключает Коробова. — Однако, соблюдая бдительность, правила безопасности и действуя своевременно в случае обмана, можно минимизировать их и сполна насладиться праздничными мероприятиями в компании.