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Нашли повод: эксперты предупредили об интересе мошенников к новогодним корпоративам

Злоумышленники могут атаковать компании фальшивыми рассылками об организации праздников
Фото: Getty Images/vadimguzhva
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Декабрь — традиционная пора новогодних корпоративов в российских компаниях. На их проведение порой тратятся немалые средства, что привлекает мошенников. Подробности о том, как злоумышленники наживаются на корпоративах и как защититься от подобных угроз, читайте в материале «Известий».

Горячая пора

Новогодние празднества в рамках фирмы или организации, с конкурсами, застольем и подарками, уже стали традицией в России. Однако об этой традиции знают и мошенники.

— Новогодние корпоративы интересны аферистам по нескольким причинам, — говорит в беседе с «Известиями» судебный эксперт Татьяна Коробова. — Первая из них — финансовая: компании обычно тратят много денег на организацию праздничных мероприятий для своих сотрудников.

корпоратив
Фото: Getty Images/eyesfoto

В связи с этим у злоумышленников возникает соблазн получить доступ к финансовым средствам компании, а также при возможности похитить личные данные сотрудников. Как отмечает Татьяна Коробова, аферистов привлекает и то, что новогодний корпоратив — это разовое мероприятие, которое проходит в то время, когда большинство людей настроены на праздничный лад, расслаблены и более доверчивы к окружающим.

Впрочем, новогодние корпоративы всё же не являются для мошенников такой уж простой целью, отмечает главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников. Дело в том, что подобные мероприятия обычно организуются заранее — представитель компании зачастую приезжает на место для оплаты заказа по кассовому чеку. Тем не менее определенные уловки у злоумышленников всё же есть.

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Секретари под прицелом

По словам Дмитрия Овчинникова, наиболее вероятный вариант новогодних схем мошенников, связанных с корпоративами, — это таргетированные атаки на секретарей и организаторов праздничных мероприятий в компаниях. При таком сценарии мошенники могут потребовать произвести дополнительную оплату путем перевода денег.

Адвокат и управляющий партнер московского адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин отмечает, что сообщения о возможности проведения праздника по выгодной цене в условиях повышенного спроса и нехватки площадок могут привлечь потенциальных жертв.

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Известен случай, когда, прикрываясь реально существующим развлекательным центром, преступник, разместивший ложное объявление в интернете, добился перевода ему в порядке предоплаты 50 тыс. рублей за организацию и проведение новогоднего корпоратива, — рассказывает собеседник «Известий». — При этом в самом развлекательном центре ничего об этом не знали.

Матюнин дополняет, что «наживка» в виде ложного предложения об организации празднования может быть подброшена по любому из возможных дистанционных каналов: через фейковый сайт, рекламное объявление, SMS, звонок «из компании» и так далее — всё зависит от предпочтений самих мошенников. Впрочем, сотрудники компаний также могут оказаться под прицелом злоумышленников.

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— Распространенная тактика — отправка фальшивых приглашений на корпоративные мероприятия, — говорит Татьяна Коробова. — Злоумышленники создают электронные письма, имитирующие официальные сообщения от компании, и отправляют их сотрудникам, приглашая тех принять участие в мероприятии.

Цель таких рассылок — получить доступ к личной информации сотрудников или же установить вредоносное программное обеспечение на их компьютеры. Другая популярная схема — проведение поддельных розыгрышей или лотерей якобы от имени организации. Злоумышленники предлагают сотрудникам участвовать в розыгрышах с ценными призами, но требуют предоставить их банковские данные или оплатить какие-либо сборы для участия. Это может привести к финансовым потерям или утечке личной информации.

хакер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сохраняя спокойствие

Чтобы защититься от мошенников, Олег Матюнин советует соблюдать несколько правил безопасности. Прежде всего стоит помнить, что привлекательное новогоднее предложение, требующее мгновенного ответа, не может быть выгодным.

— Во-вторых, не стоит верить на слово человеку, звонящему или пишущему вам по финансовому вопросу, — говорит собеседник «Известий». — Как известно, мошенники с легкостью воспроизводят не только звонки из call-центров, компаний и госорганов, но также от друзей, знакомых и родственников.

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Матюнин советует использовать защиту от спама на телефоне и e-mail, одновременно удаляя любые рекламные объявления по новогодней тематике. Если же речь идет об аренде зала и организации банкета под новогодний корпоратив, то необходимо лично заранее приехать в то заведение, где планируется праздничное мероприятие, и проверить всю юридическую информацию о нем.

Что касается любых отношений, связанных с организацией и проведением праздника, то их Олег Матюнин рекомендует оформлять официально — с заключением договора, проверкой контрагентов, счетами и безналичной оплатой. Впрочем, сегодня не все залы могут быть готовы составить договор и принять оплату в безналичной форме — тут всё зависит от региона и уровня заведения.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В такой ситуации надо отдавать себе отчет, что коллектив юридически всегда более защищен, если услуга предоставляется с полным оформлением, нежели наоборот, — подчеркивает специалист.

Если же заказ услуг по оформлению корпоратива возможен исключительно в дистанционной форме, то нужно использовать все доступные способы проверки контрагента. Среди них — проверка подлинности сайта, идентификация организатора корпоратива и предварительный созвон по официальным контактам. При таком подходе не обойдется без пауз, а злоумышленники, как правило, теряют интерес к дотошным и неторопливым покупателям: преступные схемы не рассчитаны на длительное взаимодействие и ответы на грамотные вопросы.

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Ответные меры

Если же вы все-таки стали жертвой мошенников, занимаясь организацией новогоднего корпоратива, Олег Матюнин советует действовать быстро и грамотно. Первый шаг — связаться с банком и заблокировать все карты, с которых могут быть списаны средства. Затем необходимо подробно зафиксировать всю известную вам информацию о происшедшем — к примеру, вы можете надиктовать голосовое сообщение или снять видео.

— Соберите в одном месте любые материалы (фото, аудио, видео, снимки экрана с изображениями чатов, журнала звонков, адресов интернет-страниц и так далее), на которых содержится всё, имеющее отношение к произошедшему, — рассказывает собеседник «Известий».

пакеты
Фото: Getty Images/Nikolay Tsuguliev

Затем необходимо позвонить в полицию: сообщите, что желаете сделать устное заявление о происшествии, и расскажите, что случилось. Следующий шаг — общение с юристом или адвокатом, который поможет составить подробное письменное заявление о происшествии. Как отмечает Олег Матюнин, все действия (кроме составления заявления) могут занять около часа или чуть больше.

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Татьяна Коробова напоминает, что при первых подозрениях на мошенничество необходимо немедленно связаться с представителями компании, от лица которой организуется корпоратив, и уведомить их о произошедшем. При оперативном и правильном выполнении всех этих шагов есть шанс, что действия мошенников будут прекращены, а похищенные деньги удастся вернуть.

— Организация новогодних корпоративов несет в себе определенные риски мошенничества, — заключает Коробова. — Однако, соблюдая бдительность, правила безопасности и действуя своевременно в случае обмана, можно минимизировать их и сполна насладиться праздничными мероприятиями в компании.

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