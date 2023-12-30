В гости к сказке: куда сходить с детьми в Новый год

Стартует новогодний марафон увлекательных детских елок, спектаклей, шоу, выставок. Всё, чтобы малыши, школьники и их родители провели каникулы с пользой и удовольствием. Столичные театры, стадионы и музеи соревнуются за юного зрителя. «Известия» изучили предложения и сделали свой выбор.

«Щелкунчик и Мышиный король» 0+

Фото: Театр сатиры

Режиссер: Михаил Плутахин В ролях: Станислав Буров / Максим Финогенов, Денис Кириллов / Мгер Закарян, Влад Окропиридзе / Тимур Тихомиров, Анна Ефремова / Александра Мареева / Марина Маняхина

Сюжет бессмертной сказки хорошо знаком детям и взрослым. История начинается в канун Рождества, когда происходят самые волшебные встречи и чудесные приключения. История, написанная в 1816 году прусским писателем Гофманом, в которой любимая рождественская игрушка юной Мари Штальбаум Щелкунчик оживает и, победив в бою злого Мышиного короля, уносит ее в волшебное королевство, населенное куклами.

В честь праздника родители приготовили для Мари множество удивительных подарков, но среди всех игрушек девочке понравилась самая непривлекательная. Она не танцует и не поет, единственное, что может делать, — это колоть орехи, отсюда и имя — Щелкунчик. Любовь к этой скромной игрушке обернется для Мари чередой непростых испытаний, справиться с которыми ей поможет волшебство Феи Драже, песни крестного дяди и помощь маленьких зрителей спектакля.

30, 31 декабря, 2, 3, 5, 7 января, 12:00, 16:00, Театр сатиры, Детская сцена на Спортивной

«Бременские музыканты» 6+

Фото: Театр Моссовета/Олимпия Орлова

Режиссер: Евгений Марчелли. В ролях: Олег Кузнецов, Андрей Межулис, Дарья Емельянова, Глафира Лебедева, Ваня Пищулин, Андрей Смирнов, Нил Кропалов, Алексей Трофимов, Влад Боковин, Екатерина Гусева, Ирина Климова

Приключения Трубадура и его преданных друзей погружают зрителей в атмосферу радости и праздника, озорства и музыки, сказочных превращений и веселой игры. В этом спектакле каждый найдет что-то свое. Малышей увлекут забавные похождения Осла, Пса, Кота и Петуха, молодежь не оставит равнодушной история любви отважного Трубадура и прекрасной Принцессы, а люди постарше наверняка испытают ностальгию по тем временам, когда еще детьми впервые увидели культовый мультфильм. Спектакль — для всех, кто верит в любовь, ценит дружбу и готов прийти на помощь товарищу.

30 декабря, 13:00, 2, 6 января, 14:00, 19:00, Театр Моссовета

«Рождество в Музыколандии» 6+

Фото: Государственный Кремлевский дворец

Режиссеры: Светлана Феодулова, Дмитрий Отяковский. В ролях: Екатерина Кобба, Илья Словачевский, Александр Пятков, Светлана Феодулова, Галина Бокашевская. Елена Борзова, Роман Арндт, Сергей Петрищев, Ив Набиев, Олег Диденко

Новогодняя музыкально-цирковая сказка — настоящий праздник для детей и их родителей. Во сне девочка Настя попадает в волшебную страну Музыколандию. Там ей предстоит помочь принцессе и принцу победить темную сторону и не позволить вредному Какофону править музыкальным королевством.

Захватывающие дух цирковые номера, уникальные иллюзионные трюки, сцены из знаменитых опер и балета, интерактивная анимация, красочные масштабные декорации, эффектные костюмы, хореография и даже шоу мыльных пузырей — новогодняя кремлевская сказка, как мешок Деда Мороза, полная сюрпризов и подарков. В постановке принимают участие театр «Кремлевский балет», солисты оперы Большого и Мариинского театров, Большой детский хор им. В.С. Попова и другие известные коллективы.

30–31 декабря, 2–7 января, 12:00, 16:00, Кремлевский дворец, Малый зал

«Дядя Степа «Говорят: под Новый год...» 0+

Фото: МТС Live Холл

Новогоднее шоу для всей семьи о приключениях Дяди Степы и героев произведений Сергея Михалкова. Спектакль создан к 110-летию легендарного писателя. Авторами идеи выступили Анна и Надежда Михалковы, внучки Сергея Владимировича.

Для спектакля созданы сложные декорации для 15 сцен, сменяющиеся во время действия. Спектакль будет включать видео и мультимедиасопровождение, визуальной доминантой сцены станет декорация в виде дома-высотки размерами 25 на 16 м, на которую будет выполняться видеопроекция. Сложная декорация будет видоизменяться, превращаясь в вокзал, мчащийся поезд, шоколадную фабрику. В постановке задействованы актеры театра, цирковые артисты и артисты мюзиклов.

С 30 декабря, 15:00, 19:00, 31 декабря, 2–10 января, 11:00, 15:00, МТС Live Холл

Научная елка Политехнического музея 5+

Фото: Музей современной истории России

Познакомиться со сказочными Лаборантами и Хранителями и узнать секреты чудесных изобретений разных эпох, построить волшебные сани и отыскать потерявшегося во времени Деда Мороза, одолеть полосу препятствий и провести эксперимент, пройти квест и получить подарок. Традиция праздника, на котором дети не просто развлекаются, но и знакомятся с техническими чудесами, появилась в конце XIX века. Гости Научной елки Политехнического музея попадут в лабораторию и одну из мастерских Деда Мороза. Главный волшебник страны на время каникул расположил их в здании Музея современной истории России.

До 14 января, 11:00, 13:00, 15:00, Музей современной истории России

«Чебурашка. Ушастые елки» 0+

Фото: Чебурашка Шоу

Режиссер: Нина Чусова. В ролях: Андрей Гусев, Лада Марис, Александр Космачев, Галина Пелицына, Елена Моисеева, Марат Абдрахимов, Наталья Андронова, Юлия Зыбцева, Елизавета Пащенко

Спектакль создан по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката «Чебурашка», собравшего 23 млн зрителей. Песни к шоу написал композитор и музыкальный продюсер Сергей Жуков. А головокружительные акробатические трюки подготовили артисты Cirque du Soleil. Зрители увидят необычные новогодние приключения всеми любимого Чебурашки и его друзей. Героям этой удивительной истории предстоит побывать на шоколадной фабрике, вместе противостоять неприятелям, сорвать коварный план зловредной Шапокляк, сварить апельсиновое варенье и вместе встретить Новый год. А на этом празднике даже елка будет ушастой.

30–31 декабря, 1–7 января, 12:00, 15:00, 18:00, Концертный зал «Москва»

«Гринч: Похититель Нового года» 3+

Фото: МТС Live

Новогоднее игровое шоу. Вокруг царит дух праздника, но угрюмый мистер Гринч готовит свой коварный план ограбления Деда Мороза. Удастся ли ему осуществить задуманное и украсть не только подарки, но и веру в чудеса, а также праздник у всех детей на планете, узнают зрители шоу.

Программа построена полностью на играх с залом и гарантированно станет незабываемым событием для детей и родителей. Новогодний хоровод, шоу мыльных пузырей, поролоновые шалости и проказы вместе с Гринчем. А еще танцы, викторины и фотосессия с героями программы. Дети до 12 лет проходят бесплатно по билету родителей.

2–7 января, 13:00, 15:00, 17:00, Театр «Денди» (КЦ «Марьина Роща»)

«Смешарики. Искусство быть круглым» 0+

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Масштабная выставка к юбилею проекта. Елки-иголки, готовы к Новому году? А круглая выставка на Хлебозаводе готова. Ежик украсил свой кактус, Нюша раскрыла секреты новогодних нарядов, Совунья приготовила рецепты для праздничного стола, Пин смастерил праздничный конструктор, а Лосяш выглядывает что-то сказочное и волшебное в телескоп. Новый год вместе со Смешариками дети до трех лет встречают бесплатно по одному билету со взрослым.

До 9 января, Выставочный центр «Бойлерная»

Шоу на льду «Русалочка» 0+

Фото: ВТБ Арена

Яна Рудковская и Евгений Плющенко представляют новое шоу на льду «Русалочка» с Александрой Трусовой в главной роли. Это яркая феерия на льду и в воздухе, акробаты, фигуристы, циркачи, мультимедийная сцена на зрительской трибуне.

Герои сказки знакомы каждому зрителю. Евгений Плющенко исполнит роль морского царя Нептуна, Александр Плющенко — Крабика, друга Русалочки, Евгений Семененко — прекрасного Принца. В шоу также примут участие Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Софья Муравьева, Вероника и Алена Жилины, София Титова, Софья Сарновская и многие другие. Режиссер-постановщик шоу — Сергей Филин, хореограф-постановщик — Никита Михайлов.

30 декабря, 2, 3 января, 18:00, «ВТБ Арена»

Ледовое шоу «Вечера на хуторе» 0+

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Новогоднее ледовое представление Татьяны Навки по мотивам повестей Гоголя. Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом.

В главных ролях грандиозной новогодней премьеры выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы.

30–31 декабря, 2–7 января, 13:00, 18:00, «Мегаспорт»

«Три кота: Новый хит» 0+

Фото: концертный зал «Измайлово»

Малышей ждет великолепный музыкальный спектакль с добрым сюжетом, поздравление и подарки от Кота Мороза, участие в интерактивных играх и танцах, исполнение авторских песен и взаимодействие с любимыми героями. Коржик, Карамелька, Компот, их родители и друзья устроят красочный праздник и порадуют всех настоящим новогодним концертом. Любимые герои готовят яркие сольные номера. А финалом шоу станет зажигательная новогодняя песня, исполнить которую сможет каждый зритель. На протяжении спектакля герои будут выходить в зал, играть и взаимодействовать с детьми.

30 декабря, 11:00, 13:30, концертный зал «Измайлово»

«Самый Новый Год, не так ли?» 4+

Фото: Мосфильм

Ежегодно самая знаменитая российская студия, создавшая немало шедевров отечественного кинематографа, приглашает маленьких зрителей на новогоднее шоу.

Малышам расскажут удивительную историю о приключениях Деда Мороза в компании верных друзей. Сопровождать его будет интеллигентный Кузнечик, ежиха Иголочка, задорный Хомяк, компания смешных пингвинов и другие персонажи. Каждый присутствующий будет не просто наблюдать за происходящим на сцене, но и станет полноценным участником захватывающего шоу.

Представление будет сопровождаться волшебной оркестровой музыкой. Зрителей не оставят равнодушными оригинальные декорации, красочные костюмы и современные спецэффекты. Кроме того, на самой киностудии есть множество необычных фотозон, где можно будет сделать фотографии на память. Дети до 14 лет допускаются на мероприятие исключительно в сопровождении взрослых, каждому из которых необходим отдельный билет. Запуск зрителей на территорию киностудии начинается за 45 минут до начала представления.

31 декабря, 2–8 января, 10:00, 13:00, 16:00, «Мосфильм»

Шоу братьев Сафроновых «Вселенная. Мир иллюзий» 6+

Фото: safronovy.ru

Мегаватт света и звука, самые масштабные LED-экраны. Участие зрителей в магии представления с исчезновением, полетами, чтением мыслей, телепортацией, проходом сквозь стены. Это может испытать каждый, став участником программы.

30 декабря, 13:00, 17:00, 2–7 января, 11:30, 15:00, 18:30, ЦВК «Экспоцентр» 3-й павильон.

«Конек-Горбунок» 0+

Фото: youtube.com/Отдых с детьми - OSD

Любимая с детства сказка на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Вы встретитесь с ее героями и их новыми друзьями: акробатами, вольтижерами, воздушными гимнастами. Им помогают дрессированные животные: лошади, собаки, хорьки, петухи, пони и сюрприз — Чудо-юдо-рыба-кит. Ребенок до шести лет может пройти со взрослым по одному билету и сидеть на коленях. При желании отдельного места для ребенка можно приобрести полный билет.

30–31 декабря, 1–8 января, 11:00, 14:30, 18:00, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре

«Тайна хранителя времени» 6+

Фото: Театр кукол Образцова

Режиссер: Елена Польди. В ролях: Анастасия Назарова, Уна Рогова, Марк Герасенко, Николай Власов, Марк Мустафин, Максим Масютин, Алина Иванова и др.

Уличное новогоднее представление с артистами, куклами и зрителями. «Тайна хранителя времени» — цирковая театрализованная авантюра. Двенадцать друзей — Волк и Коза, Медведь, Сова, Кот, Поросенок, Зайка, Ворон и Барашек, Лисонька, Ослик и Обезьянка — персонажей из легендарных часов Театра кукол Образцова вместе со зрителями отправляются в приключение, чтобы вместе починить часовой механизм и запустить время Нового года. Дресс-код для участия в приключении на улице: зимняя верхняя одежда, теплая обувь, варежки и шапка. Рекомендуется взять термос с горячим чаем.

30, 31 декабря, 2–8 января, 11:05, 13:05, 18:05, Театр кукол Образцова, Образцов-парк

«Мюнхгаузен. Новогодние поиски» 6+

Фото: Москвариум

Режиссер: Юрий Квятковский. В ролях: Андрей Пляскин, Ирина Царенко, Полина Сазонова, Сергей Фишер

В основе сюжета спектакля лежит классическая история барона Мюнхгаузена немецкого писателя и историка XVIII века Рудольфа Распе. Представление пройдет без участия животных и не на традиционной водной сцене, а сразу на двух этажах океанариума. На площади более 2 тыс. кв. м создатели разместили девять атмосферных локаций. И каждая — со своей уникальной историей из жизни барона Мюнхгаузена: полет на пушечном ядре, прогулка по Луне, покорение морской стихии и многие другие.

До 28 января, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»