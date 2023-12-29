Военный эксперт указал на понимание Западом бессмысленности помощи Киеву

Запад осознает бессмысленность дальнейшей поддержки Украины из-за многочисленных провалов ВСУ на поле боя. Таким мнением с «Известиями» 29 декабря поделился ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Накануне отставной британский полковник Ричард Кемп заявил газете The Telegraph, что отступление Вооруженных сил Украины из Марьинки в Донецкой Народной Республике стало еще одним ударом по международной поддержке Киева.

«Думаю, это связано не только с освобождением Марьинки, но и с истощением летнего контрнаступления, и очевидно, что это происходит сейчас и на других линиях фронта, в том числе и в районе Авдеевки (ДНР. — Ред.). Освобождение Марьинки — один из первых шагов нашей активной обороны, за которым, несомненно, последуют другие, благодаря Вооруженным силам РФ, и на Западе вынуждены это отмечать», — сказал Дандыкин.

По его словам, Запад до последнего будет истощать Украину и ее ресурсы.

При этом директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов отметил «Известиям», что, в частности, США сейчас невыгодно поддерживать Украину из-за грядущих президентских выборов в 2024 году.

«Позиция [президента США Джо] Байдена и демократов крайне слабая, особенно из-за скандала с сыном американского лидера Хантера Байденам, поэтому демократы пытаются изменить приоритеты. Сейчас они поставили на Израиль, так как убеждены в его маленькой победоносной войне с [палестинским движением] ХАМАС, которую можно будет раскрутить и преподнести как победу Соединенных Штатов», — указал военный эксперт.

Исходя из этого, по словам Кнутова, оказание помощи Украине переключается на Европу, но ресурсы Евросоюза ограничены в силу того, что США не исключают конфликт с Китаем из-за Тайваня. На такой случай НАТО придерживает оружие и передает его Киеву в ограниченных количествах, резюмировал полковник в отставке.

Ранее, 28 декабря зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что Украина будет терять территории, если не получит военную помощь от США. По его словам, некоторые солдаты и командиры украинской армии заявили, что дефицит заставил их свернуть некоторые операции и перейти к оборонительной стратегии.

До этого, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Тогда глава государства подчеркнул, что со взятием города российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.