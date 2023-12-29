Кожемяко открыл штаб общественной поддержки Путина в Приморском крае

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко открыл штаб общественной поддержки действующего президента России Владимира Путина. Об этом 29 декабря сообщили на сайте регионального правительства.

Кожемяко заполнил подписной лист штаба, оставил надпись на доске и произнес речь перед собравшимися. Он отметил, что Приморский край является форпостом России на Востоке, а сама страна находится на новом этапе интеграционных процессов с Азиатско-Тихоокеанскими странами.

«Сегодня Приморский край активно развивается. Сегодня произошел тот поворот на Восток, который обозначал президент [Владимир Путин], и сегодня Приморский край является форпостом России здесь, на Дальнем Востоке. Мы видим, какие интеграционные процессы идут со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал он.

К активистам штаба с приветственными словами обратились также председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко, глава Владивостока Константин Шестаков и активные общественники.

27 декабря ЦИК завершила регистрацию групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев на выборах президента РФ. Также в ведомстве отметили, что решения съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента России принимаются не позднее 18:00 1 января 2024 года.

Перед этим в Центризбиркоме заявили, что по состоянию на 26 декабря документы получены от восьми кандидатов из 33, выдвинутых политическими партиями или группами избирателей на участие в выборах президента РФ. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рост числа желающих принять участие в предстоящих выборах президента объясняется стремлением граждан, на которое у них есть право.

До этого, 22 декабря, в пространстве «Артплей» на Красногвардейской площади в Санкт-Петербурге прошло первое организационное заседание штаба общественной поддержки Путина. Координатор петербургского филиала фонда «Защитники Отечества» и сопредседатель фонда Евгений Шувалов охарактеризовал первый день работы как «очень напряженный».

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.