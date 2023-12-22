Избирательный штаб Путина приступил к работе в Петербурге

Избирательный штаб президента Владимира Путина начал работу в Санкт-Петербурге.

В пятницу, 22 декабря, в пространстве «Артплей» на Красногвардейской площади прошло первое организационное заседание штаба. Его сопредседателями стали ректор Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, глава Совета городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и социальный координатор петербургского филиала фонда «Защитники Отечества» Евгений Шувалов.

По словам Демидова, в настоящее время идет обсуждение деталей начала сбора подписей. «Предполагаются пикеты в первую очередь, 38 пикетов по городу в разных районах. Важна вся юридическая обоснованность и все, естественно, мы это все соблюдем», — отметил он.

Шувалов охарактеризовал первый день работы штаба как «очень напряженный». «Много вопросов. Постараемся достойно с честью ответить на все», — добавил он.

Руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова в свою очередь обозначила одну из самых важных задач штаба: «Прежде всего мы должны быть доступны для всех, мы должны создать возможности, чтобы каждый желающий вблизи к дому, недалеко от работы в удобное для него время смог оставить подпись в поддержку нашего кандидата».

Владимир Путин — первый кандидат на предстоящих выборах президента, кто открыл свой избирательный штаб в Петербурге. Он уже подал документы об участии в выборах в Центральную избирательную комиссию. Для выдвижения Путину нужно собрать минимум 300 тыс. подписей. Сам сбор подписей стартует в Петербурге в ближайшее время и продолжится до конца января.



Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут выбирать президента России впервые.