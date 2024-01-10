Инспектор-гаджет: как «умные» устройства изменят медицину

В последние годы интеграция «умных» устройств стала многообещающим направлением в медицине. От удаленного мониторинга пациентов до диагностики на основе искусственного интеллекта — технологии обладают огромным потенциалом для трансформации способов оказания медицинской помощи. В 2024 году прогнозируется рост отечественного рынка «умных» устройств. По данным исследования инфраструктурного центра «Хелснет» НТИ, стимулом для российских компаний-производителей стал пилотный федеральный проект «Персональные медицинские помощники», запущенный в 2022 году. Подробнее о том, что такое современный медицинский гаджет и почему государство заинтересовано в их популяризации, — в материале «Известий».

Что такое медицинские гаджеты

Дистанционный мониторинг пациентов позволяет врачам удаленно контролировать состояние здоровья человека. С помощью фитнес-трекеров, тонометров, глюкометров и других гаджетов пациенты находятся под пристальным наблюдением специалистов. Технология предлагает ряд преимуществ, среди которых — повышение качества обслуживания в больницах и клиниках.

— Современный медицинский гаджет — это «умное» устройство, созданное на основе инновационных технологий, которое облегчает процесс диагностики, лечения и мониторинга здоровья пациента , — объясняет директор по развитию фонда Международного медицинского кластера (ММК) Фаина Филина.

Эксперт уточняет, что гаджеты не заменят медицинскую помощь, но улучшат ее качество и доступность. «Умные» девайсы особенно актуальны для маломобильных пациентов и в регионах, где есть проблемы с доступностью медицинских услуг.

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В настоящее время на рынке представлено много устройств, способных отслеживать пульс, давление, время сна, уровень насыщения крови кислородом, уровень сахара в крови и ЭКГ, отметил специалист по искусственному интеллекту и основатель CEO Mirey Robotics Андрей Наташкин.

— Есть и новинки. Например, специальные пластыри для контроля состояния ран или аппараты для введения лекарств. Интересным решением является устройство, позволяющее по выдоху в режиме реального времени отслеживать метаболическое состояние организма, а также диагностировать различные заболевания легких, печени и ЖКТ, — пояснил эксперт.

Директор по разработке ООО «Аурига» Елена Баранова определяет, что потенциальные покупатели медицинских гаджетов — это те, кто будет использовать их в домашней обстановке при различных амбулаторных исследованиях или лечении. В клинических условиях подобные устройства распространены меньше. По мнению эксперта, поддержание оптимального здоровья и хорошего самочувствия важно для общего благополучия.

Глобальное производство медицинской электроники

В связи с развитием коммуникационных технологий телемедицина и виртуальные консультации получили значительное распространение. Наибольшая доля производства «умных» устройств приходится на Северную Америку.

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— В 2021 году объем мирового рынка медицинских изделий оценивался в $31,5 млрд. Ожидается, что в среднем за год рост составит 6,2%, и так будет продолжаться до 2031 года. Согласно предварительным подсчетам, к 2031 году рынок достигнет стоимости $132,1 млрд , — рассказала Фаина Филина.

Помимо США лидирующие позиции в данном сегменте исследования отведены Японии — 28,7% и Германии — 16,8%. Ожидается, что по типу продукции к 2027 году область диагностики и мониторинга будут доминировать на рынке портативных медицинских устройств.

В беседе с «Известиями» генеральный директор компании Mobile Inform Group Константин Манцветов уточнил, что важно оценивать мировой рынок в комплексе — это достаточно трудозатратный и длительный процесс, а верификация собранной аналитики не всегда доступна и проста. Однако даже этот анализ не дает полных данных, поскольку вариантов приобретения носимых устройств у государственных заказчиков достаточно много и не все они однородны.

По прогнозам экспертов, самыми популярными устройствами в 2024 году будут гаджеты для использования в кардиологии, ортопедии, а также для мониторинга диабета.

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Российский рынок медицинских устройств

Несмотря на уверенный рост отечественного рынка на протяжении последних лет, до зрелости индустрии еще далеко. Многие люди уже знают о цифровой медицине, однако, по данным компании Ranking, телемедицинскими услугами пользовались только 8% россиян. Согласно исследованиям, впервые скачок интереса к «умным» устройствам произошел в 2022 году при запуске федерального проекта «Персональные медицинские помощники». Участниками «пилота» стали Новосибирская, Самарская, Тюменская, Рязанская, Магаданская области и Республика Татарстан. Пациентам с сахарным диабетом и артериальной гипертензией из этих регионов на протяжении года выдавались портативные устройства для мониторинга давления и сахара в крови.

Согласно нацпроекту «Здравоохранение», около 7 млн россиян будут обеспечены «умными» устройствами к 2030 году. Для достижения цели компании увеличат объемы производства. По словам руководителя ИЦ «Хелснет» Марии Галямовой, в будущем году свои устройства зарегистрируют четыре отечественных производителя. Два из них — это «Сбер» и Самарский государственный медицинский университет, их разработки на высокой стадии готовности. Две другие компании не разглашаются .

Заместитель руководителя лаборатории персональных медицинских помощников центра компетенции НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета Петр Кшнякин сообщил «Известиям», что федеральный проект действительно простимулировал и технологическую, и научную составляющие рынка персональных медицинских приборов. Проведенное исследование в Самаре и аналогичные ему в Рязани и Московской области позволили подтвердить гипотезу об эффективности удаленного мониторинга для пациентов с сердечной недостаточностью на небольших выборках испытуемых. Федеральный проект дал возможность расширить эту выборку, включив в нее пациентов шести регионов страны.

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— Массовый удаленный мониторинг требует особой технической подготовки: интеграции с региональными информационными системами и обучения персонала на местах, отбора пациентов с нужными показаниями и обучения их пользованию устройствами, важно наладить и логистику выдачи гаджетов. «Пилот» поспособствовал техническому развитию и подготовке персонала, — добавил Кшнякин.

Исследование «Хелснет» свидетельствует, что военно-политические и экономические кризисы не остановят рост рынка цифрового здравоохранения. Кроме того, портативные медицинские устройства могут компенсировать узконаправленных специалистов в малонаселенных регионах страны. Государство поддерживает рынок в отрасли, часть услуг и проектов будет финансироваться за счет бюджета. В долгосрочной перспективе внедрение удаленного мониторинга позволит снизить смертность от хронических заболеваний. Такие прогнозы позволяют делать результаты клинических испытаний. Так, в Самаре в 2022 году было проведено исследование на 392 пациентах. За три месяца мониторинга повторная госпитализация и смертность в данной группе оказалась втрое ниже по сравнению с контрольной.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Смежной областью технологических инноваций со значительным потенциалом роста является использование искусственного интеллекта и машинного обучения на рынке медицинских гаджетов. Аналитики отмечают всплеск исследовательской деятельности, связанной с внедрением новых продуктов для различных терапевтических применений.

— Но те технические и архитектурные решения, которые хорошо работают для устройств общего назначения, могут не подойти для медицинского оборудования, где мы в первую очередь обязаны обеспечивать безопасность пациентов, — пояснила Елена Баранова. Это относится как непосредственно к здоровью человека, так и к конфиденциальности его медицинских и персональных данных, уточнила эксперт.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Например, утечка данных с термометра IoT некритична, как и минутные задержки с получением данных. Даже если сведения за несколько часов работы такого термометра пропадут, это не вопрос жизни и смерти, считает эксперт.

Константин Манцветов напоминает, что интеграция искусственного интеллекта и диагностики произвела настоящую революцию в способах выявления и лечения заболеваний. Инструменты на основе ИИ используют алгоритмы машинного обучения и обширные базы медицинских знаний. Они анализируют снимки, помогают в оценке симптомов с помощью чат-ботов и даже применяются в геномном анализе для составления индивидуальных планов лечения.

С чем связан скачок спроса

В соответствии с общим мнением экспертов, существует четыре ключевых фактора , которые повлияли на рост рынка медицинских гаджетов. Во-первых, повышение интереса людей к фитнесу и здоровому образу жизни. Во-вторых, внимание к данной отрасли также обусловлено социально-экономическими условиями, которые задают тренд на увеличение продолжительности жизни и рост хронических заболеваний . В-третьих, сказываются постоянно возрастающие темпы цифровизации . Наконец, важен курс правительства на сохранение национального суверенитета и технологическую независимость, в том числе появление проекта «Здравоохранение» .

Елена Баранова отмечает также важность технических факторов, таких как продолжающаяся миниатюризация цифровых компонентов, сокращение энергопотребления и увеличение емкости портативных источников питания. Сейчас появляется возможность реализовать такие устройства, которые раньше создать было затруднительно или даже невозможно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Другим фактором оказалась мода. Люди привыкают к цифровой технике. Например, очень удобно воспользоваться цифровым градусником и почти мгновенно узнать свою температуру. А еще лучше получить ее сразу на свой телефон. И сохранить там же всю историю измерений, поясняет эксперт. В каких-то случаях это будет оставаться своеобразной «игрушкой», ведь человеку интересно и любопытно, — добавляет Елена Баранова.

По словам Фаины Филиной, популяризацию «умных» устройств стимулировала пандемия. В это время телемедицина начала активно развиваться, и стало понятно, что медицинскую помощь можно частично осуществлять онлайн. Сразу понадобились гаджеты, позволяющие врачу удаленно оценивать состояние здоровье пациента — насколько это возможно.

Государство заинтересовано в развитии носимых гаджетов в первую очередь потому, что они способствуют профилактике многих заболеваний, позволяя вовремя отслеживать выходящие за рамки нормы показатели.